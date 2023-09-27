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美天后演唱會紀錄片創紀錄 單日戲院預售票房近3億

環球社會熱點 15:00 2023/09/27

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美國樂壇天后Taylor Swift上月宣布，將在全球戲院上映其演唱會Eras Tour的紀錄片。預售開始後，紀錄片旋即打破票房紀錄，單日更創下3,700萬美元紀錄（約2.89億美元）。美國戲院將在10月13日首映，多達100個國家及地區隨後陸續播映。

美媒出高達78萬年薪 聘忠實歌迷專報Taylor Swift新聞  【下一頁】

Taylor Swift的Eras Tour演唱會紀錄片在連鎖電影院線AMC預售3小時後，票房已經突破2,600萬美元（約2.03億港元），成功輕鬆打破《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的單日預售紀錄。最終，單日預售票房更是高達3,700萬美元。

Taylor Swift於8月時宣布，紀錄片會在10月13日起於美國AMC院線上映。她在周二（26日）更公布，紀錄片會在全球超過100個國家及地區的影院播出。

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翻版Taylor Swift商場出巡惹騷動 歌迷狠轟扮明星搏出位 【下一頁】

多數國家及地區的播出日期會跟隨美國公映，即10月13日起即可觀看。香港在內等13個國家及地區則在11月3起才會開始放映。

目前Taylor Swift的Eras Tour演唱會仍在拉丁美洲地區巡迴演出，11月仍有9場。但她已宣布全球巡迴，亞洲地區場次將在明年2月起開始，歐洲地區則是明年5月起開始。

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責任編輯：吳漢培

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