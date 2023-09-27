▲ 【內房危機】碧桂園兩境外債周三到期付息 涉資約3億元

碧桂園 （02007） 債務問題令人憂慮，繼周一到期的美元利息兌付進入寬限期後，碧桂園另外兩只境外

債券於周三（27日）也迎來付息日，涉資約3.26億港元。

報道指，碧桂園周三到期付息的債券為2024年1月到期票據，須支付利息為4000萬美元（約3.13億港元），以及2025年3月到期票據，須支付利息為781萬令吉（約1298.14萬港元）。上述兩隻票據的寬限期分別為30天和5天。

值得留意是，碧桂園周一（25日）有一隻票息為6.15%、2025年到期的美元債未有如期付息，涉資1540萬美元（約1.2億港元），進入30日寬限期。

境內債方面，此前碧桂園成功為9隻境內債券展期，總計約147億元人民幣，階段性緩解了短期內的償付

壓力。

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編輯：袁諾曦