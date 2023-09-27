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【芯片大戰】中國國家集成電路基金三期傳融資遇困　據報尋加碼3000億

股市 13:47 2023/09/27

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【芯片大戰】中國國家集成電路基金三期據報融資困難

中國國家集成電路產業投資基金（簡稱「大基金」）月初傳出籌組第三期基金，規模達到3000億元人民幣，以扶植和提振半導體行業。不過，最新外電報道，因應中國經濟環境復蘇艱難，令第三期大基金初期融資階段遭遇困難。

國家集成電路產業投資基金於2014年推出第一期基金，並於2019年推出第二期，分別籌集約1387億元及2000億元，冀加大力度追趕美國和其他競爭對手發展半導體行業。出資人包括財政部、國開金融、煙草總公司、中移動 （00941） 等。

大基金投資於多家芯片企業，包括內地芯片代工龍頭中芯國際 （00981） ，前兩期大基金合計持有公司股權約9.4%。

大基金去年傳出高層違法違紀　多人受查

雖被視為內地投資半導體的主要力量，大基金去年中爆出違法違紀醜聞，包括時任國家大基金總經理丁文武、基金管理人華芯投資高層在内的多位官員，先後被中紀委調查，外界憂慮事件會否影響内地半導體行業的發展。

中國國務院新聞辦、工信部以及大基金均未有回應傳媒查詢。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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記者：伍鍵文

晶片 中國市場 中華人民共和國工業和信息化部 中紀委
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