【ChatGPT】OpenAI考慮讓員工配股減持　有望成為全球第三大獨角獸？

▲ 【ChatGPT】OpenAI考慮讓員工配股減持 估值有望成為全球第三大獨角獸？

去年底向公眾開放的聊天機械人ChatGPT引發新一輪人工智能AI投資熱，《華爾街日報》報道，ChatGPT母企OpenAI正向投資者，討論新一輪配股計劃，爭取目標估值800億至900億美元，是OpenAI今年初估值的3倍。

報道引述消息人士指，OpenAI向投資者表示，今年預計營業額可達10億美元，2024年更可增至數十億美元，而目前潛在入股的投資者包括孫正義旗下的軟銀集團。

報道表示，交易預計將讓OpenAI員工出售股份，而不是發行新股籌集資金，由於配股計劃討論亦在進行中，交易條款將不時變化。

若估值成真 將成為僅次於SpaceX、字節跳動的獨角獸

若OpenAI成功將估值推高至800億美元以上，這將成為全球估值第三高的初創公司，僅次於馬斯克（Elon Musk）投資的SpaceX和中國社交媒體巨頭字節跳動。

OpenAI目前主要股東為持股49%的微軟（美：MSFT），預計可成為OpenAI估值三級跳的贏家。報道指出，OpenAI有意維持微軟持有少數股權的架構。

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編輯：麥德銘