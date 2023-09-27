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【減印花稅】高盛料香港10月或宣布下調印花稅　調低0.1百分點將增約10%成交

股市 12:43 2023/09/27

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【減印花稅】高盛料香港10月或宣布下調印花稅　調低0.1百分點將增約10%成交

港府8月成立促進股票市場流動性專責小組，高盛發表最新報告估計，小組將建議轉交政府後，10月25日公布的《施政報告》將採用部分建議，當中可能提議下調股票印花稅。高盛估計，若下調印花稅稅率0.1百分點，將令港股現貨交易量增加10%至12%。

目前，香港股票印花稅率為0.13%，買賣雙方都需要支付。

高盛指，小組討論範圍包括短期和中期改革，包括圍繞股票現貨交易結構和IPO的改革。高盛續予港交所「買入」評級，認為公司現時估值合理。

據市場消息，專責小組月內已召開至少兩次會議。

ET財智Talk

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編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 印花稅 施政報告
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