特朗普被裁定家族生意涉詐騙 將上訴尋求推翻

美國紐約法院周二（26日）裁定，前總統特朗普（Donald Trump）及家族地產生意涉及虛報資產與淨值罪名成立，需為詐騙行為負責。特朗普的代表律師表明，將上訴尋求推翻判決。

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法官恩格隆（Arthur Engoron）裁定，特朗普與其家族生意高層持續多年瞞騙銀行﹑保險公司及其他人士，在文件中大幅虛報公司資產與個人身家。恩格隆指出，文件顯示一眾被告存在資產虛假估值。

紐約檢察總長詹樂霞（Letitia James）去年9月提出民事訴訟，指控特朗普及家鄉生意涉嫌利用詐騙行為，誇大旗下及個人資產最多36億美元與22.3億美元（約281.55億港元與174.4億港元）。

恩格隆同時批准詹樂霞的申請，要求禁止特朗普法律團隊提出已被否定的論述，向5名律師各罰款7,500美元（約5.9萬港元）。恩格隆的裁決亦取消特朗普集團及旗下有限公司的企業牌照。

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特朗普代表律師Alina Habba表示，特朗普集團為「美國人成功的故事」（American success story），直指法庭裁決完全錯誤，表明有意提出上訴。

今次裁決為詹樂霞提出的部分檢控，詹樂霞另外要求就特朗普及6名被告的詐欺行為罰款2.5億美元，以及禁止特朗普在紐約經營生意的案件將在下周一（10月2日）開庭。

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責任編輯：吳漢培