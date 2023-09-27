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【新股IPO改革】港交所：11月22日啟用FINI　新股定價至交易縮至T＋2

新股IPO 12:25 2023/09/27

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【新股IPO改革】港交所：11月22日啟用FINI　新股定價至交易縮至T＋2

港交所 （00388） 公布，首次公開招股（IPO）結算平台FINI將於11月22日啟用，意味從2023年11月22日或以後啟動的IPO將透過FINI處理，新股從定價至股份開始交易的時間由五個營業日（T+5）縮短至兩個營業日（T+2）。

港交所籌備FINI平台多時，2021年已完成諮詢建議總結，當時目標2022年末季推出，但用戶測試期較原訂時間長，令交易所屢修訂推行時間表。

在新機制下，現行負責處理新股結算的中央結算系統（CCASS）於11月21日營業時間結束後，將不再啟動新的新股上市項目。

FINI以雲端平台架設，新股保薦人、包銷商、法律顧問、銀行、結算參與者、股份過戶登記處及監管機構等不同持份者將以電子化方式合作，以履行各自在IPO項目的職責。新平台亦會引入全新的公開招股資金預付模式，有助減少超額認購新股所凍結的資金。

香港新股定價至交易的時間達T＋5，較不少主要股市都長，變相增加投資者的風險，而且凍結資金時間較長，一旦遇上大型新股，甚至會對港元拆息、流動性帶來影響。

港交所行政總裁歐冠昇表示，FINI是香港資本市場重要發展，便利市場參與者及發行人，並提升市場效率，協助市場有效管理風險和成本。

ET財智Talk

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