都大學者開發全港首個免費一站式延展實境手機應用程式   讓學生突破時空限制學習傳譯及演講

▲ 只要把手機放置於普通VR 眼鏡內，便可置身傳譯或演講的真實場景進行練習，「實戰」感大增。

即時傳譯及公開演講皆講求臨場反應能力﹔然而，要為學生覓得真實的傳譯和演講場景進行實戰訓練並非易事。有見及此，香港都會大學（都大）人文社會科學院助理教授陳詠雯博士率領團隊研發「XR MALL」互動手機應用程式，結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，於智能手機上提供沉浸式的即時傳譯、逐步口譯和演講場景，讓學生以至普羅大眾可以突破時間、空間及資源限制，隨時隨地於虛擬真實空間練習傳譯和演講，實踐以學生為本的靈活學習模式 。這個項目獲得大學教育資助委員會（教資會）資助，研究結果顯示，程式大大提升學生的學習成果和體驗，啟發學習動機。

XR MALL程式設有16個課程單元，其中八個傳譯單元涵蓋中英雙向視譯、接續傳譯及即時傳譯訓練，另外八個單元則以公開演講為主題。每個單元均載有由陳博士及團隊精心製作的互動學習内容，供學生自主學習完成每個學習單元後，學生可將手機放置於普通VR 眼鏡內，即能置身新聞發布會或大型會議等虛擬場景進行「實戰」訓練，體驗真實傳譯或演講時可能遇到的情況。程式會記錄學生的表現以供回顧和分享，並提供自動語音分析，就整體表現提供扼要評價。此外，程式配合XR技術將虛擬場景與現實環境結合，例如讓學生於傳譯時練習同步寫筆記，高度還原真實情況，深化學習體驗。

▲ 陳博士的研究結果顯示XR MALL程式能推動學生自主學習，有助提升學習成效。

為測試程式成效，陳詠雯博士及團隊安排約60名本地大學生進行了爲期兩個學期的測試。研究結果顯示，學生試用程式後在視譯、接續傳譯及即時傳譯，與英語演講的表現皆較對照組優勝。陳博士闡釋：「XR MALL程式針對現時學生熱衷新科技的特點，運用不同的技術，設計出融合虛擬和真實的延展實境，方便使用者隨時隨地學習。XR MALL的虛擬教學環境，能創造情境學習體驗，讓學生在虛擬世界中探索，透過沉浸式角色扮演，感受逼真的第一身體驗。」

▲ XR MALL程式截圖展示虛擬傳譯及演講場景。

此外，學生可透過該程式的內置自動語音分析和網上討論區等功能，從機器與朋輩的回饋中加深了解自己的優勢和弱點。陳博士補充﹕「研究數據指出XR MALL大大提升學生的口譯水平和公開演講表現，也促進了他們的認知和情意發展，豐富學習體驗，增進學習動機。」她表示程式不僅針對傳譯課程學生，亦讓其他對演講有興趣的人士能輕鬆自主地進行虛擬實境練習。

陳博士的團隊早於2020年獲資助開展名為「透過虛擬演講練習培養演講技巧」和「開發虛擬實境手機應用程式作口譯學習」的項目，分別研發用於學習英語演講的VR網頁應用程式及用於口譯練習的VR手機應用程式，並研究相關程式的成效。在這兩項研究的基礎上，團隊獲教資會近80萬港元資助，繼而開展XR MALL項目。

展望未來，陳博士的團隊將會繼續完善XR MALL的設計並加入更多新穎和靈活的學習內容，例如提供更多場景以訓練修讀不同學科目的學生進行口頭匯報及演講，甚至結合AI人工智能為學生的肢體語言進行即時評價，以使學生獲得更全面的反饋，同時為新一代學習模式開啓更多可能性。

▲ 下載XR MALL 程式

即時傳譯及公開演講皆講求臨場反應能力﹔然而，要為學生覓得真實的傳譯和演講場景進行實戰訓練並非易事。有見及此，人文社會科學院助理教授陳詠雯博士率領團隊研發「XR MALL」互動手機應用程式，結合虛擬實境（VR）與擴增實境（AR）技術，讓學生以至普羅大眾可以突破時間、空間及資源限制，隨時隨地於虛擬真實空間練習傳譯和演講。



(特約)