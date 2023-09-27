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美政府控Amazon違反壟斷法 濫用龍頭地位抬高物價

環球社會熱點 12:24 2023/09/27

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美國聯邦貿易委員會（FTC）周二（26日）入稟法院，正式控告電商平台亞馬遜（Amazon）涉嫌違反壟斷法，濫用其於市場的龍頭地位來抬高物價及阻止公平競爭。

拜登訪密歇根支持罷工 撐UAW爭取4成加薪 【下一頁】

FTC與17個州總檢察長入稟華盛頓西區地方法院，要求法院頒布一項永久禁令，禁止Amazon從事非法行為，及放寬其壟斷控制以恢復市場競爭。

Amazon被指利用其壟斷力量，阻止競爭對手及賣家減價，透過反競爭和不公平策略抬高物價。

FTC更指控Amazon降低消費者享有的品質、向賣家收取過高費用、扼殺創新、阻止競爭對手與亞馬遜公平競爭。

訴訟文件指，Amazon採取反折扣措施等策略，懲罰在其他網絡平台以更低價出售產品的賣家。

Amazon也被指控制龐大分銷網絡，迫使第三方賣家為其履行服務支付高額費用。FTC指Amazon大幅上調向賣家收取的費用，現時Amazon向選用配送服務的典型賣家，收取接近對方總收入近一半的費用。

拜登將訪密歇根撐罷工 早特朗普一日 【下一頁】

由於Amazon在雲端運算領域也佔主導地位，在食品雜貨和醫療保健等領域的業務也持續增加，外界關注FTC會否尋求強制分拆Amazon。

但FTC主席Lina Khan僅表示，現階段著重於Amazon的責任問題。

Amazon形容FTC發起訴訟的行徑錯誤，會導致物價上漲和送貨速度減慢，損害消費者利益，而該公司期待在法庭上審理此案。

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責任編輯：鄭錦玲

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