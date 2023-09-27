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油價上升對全球股市的影響

宏觀解讀 12:12 2023/09/27

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由於沙烏地阿拉伯和俄羅斯等國減產，全球油價自6月27日以來上升了約29%。不出所料，這也引發了市場對風險性資產的擔憂。根據傳統觀點，油價上升會帶動成本增加，隨即壓抑獲利率和企業獲利能力。特別是對於美國和中國等原油進口國。可以肯定的是，對於定價能力有限的消費必需品或工業領域的企業而言，這種想法是有道理的。但歷史顯示，將這種邏輯用於整體股市是不適宜的。因為不同的變動因素正在發酵，需要考慮的是目前油價上升是受需求因素驅動還是受供給因素所驅動，所以能源價格上升未必一定不利股市表現。

在不考慮供給問題的情況下，能源價格上升也反映了經濟的韌性。沙烏地阿拉伯宣佈將減產期限延長至年底，促使石油輸出國組織（OPEC）國家預期2023年第4季每日原油供應缺口約330萬桶。沙烏地阿拉伯限制產量並維持油價于高點的可能性很高。根據彭博，該國需要將油價維持在每桶100美元以上，才能支持政府支出。

除了擔憂油市場的供給之外，最近油價上升也反映出需求的韌性，尤其是來自中國。根據OPEC預測，今年全球原油日需求量將增加244萬桶，2024年將增加225萬桶。對強勁的需求趨勢顯示，目前油價的上升也是經濟表現韌性的結果，應有利於風險性資產的前景。

事實上，油價與股市之間存在正面的歷史相關性。兩者之間的關係早在1970年至1999年多已經起了變化，當中已存在著 -0.046的些微相關性，但到了21世紀初，相關性已有所改變；在2000年至2009年已轉為正數，為0.159。2010年以來，兩者的相關性升至0.423。這解釋了為什麼近年經濟擴張期間，股市與油價同步呈現上升。

目前，綜合PMI為51.1，且從5月的低點以來，布蘭特原油價格上升了約20%，與股市上升8%的趨勢相符。儘管歷史不會重複，但常有相似之處。目前的情況顯示，股市可望隨著油價同步走升，投資者應佈署優質股債。

責任編輯︰梁浩碩

ET財智Talk

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撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區)   

欄名 : 星級展望

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