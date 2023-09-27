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【人才培訓】AWS夥科技園培養數碼人才　成立香港首個AWS聯合創新中心

科技 14:30 2023/09/27

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香港科技園將引入AWS的AI課程、AI學習工具AWS DeepRacer，以及比賽項目作為園區常駐學習場景。（AWS）

Amazon Web Services（AWS）在2022年，與香港科技園達成全面策略合作關係，範疇涵蓋科研發展、技術模擬、合作孵化及人才和創新文化培育等領域。AWS宣布將深化與香港科技園合作，成立香港首個AWS聯合創新中心（JIC），共同培養數碼人才。

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透過 JIC，AWS將聯合香港科技園增加對本地初創的投入，包括共同甄選及投資孵化初創團隊，首期共同培育計劃（Co-incubation）以人工智能（AI）為主題，選拔出 100 間初創公司進行培育。

此外，香港科技園亦將引入AWS的AI課程、AI學習工具AWS DeepRacer，以及比賽項目作為園區常駐學習場景，擴展其人才培育和創新的環境。

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AWS表示，該公司目前已在全球包括新加坡、印度、台灣等地區成立逾10個此類合作創新計劃，而香港的首個JIC將成為本地初創公司連結AWS全球初創網絡的平台，料將有助於其他國家和地區的初創開拓香港市場，促成雙向的創科發展。

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