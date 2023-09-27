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【CIA版ChatGPT】美國CIA開發AI聊天機械人　助分析師收集情報

科技 12:30 2023/09/27

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CIA將推出類似ChatGPT功能的AI工具，幫助分析師在海量公開資訊中進行篩選。（法新社）

不少企業正積極研發自家AI聊天機械人，務求提升員工及公司的營運效率。但據《彭博社》報道，美國中央情報局（CIA）亦正在開發專屬的AI聊天機械人，通過AI分析大量公開資訊，協助分析師收集情報數據。

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CIA開源企業部主管Randy Nixon表示，CIA將推出類似ChatGPT功能的AI工具，幫助分析師在海量公開資訊中進行篩選，然後獲取關鍵線索和情報。該工具將讓用戶看到他們正在查看訊息的原始來源，利用AI技術，分析師可向聊天向機械人發出提問，並由它提供來自開源的答案。

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不過，Randy Nixo沒有透露是使用哪種AI模型來支援新工具，也沒有說明將如何保護資訊不滲透至開放的網絡上。但他指出，除CIA外，該AI工具也將在美國情報界的18個機構中共享，包括國家安全局、聯邦調查局和軍方分支機構管理的單位，但決策層和公眾將無法使用。

責任編輯：陳卓賢

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