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【AMZN】美國FTC向亞馬遜發起反壟斷訴訟、拒回應會否要求分拆　全日股價插4%

股市 12:01 2023/09/27

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【AMZN】美國FTC向亞馬遜發起反壟斷訴訟 拒回應會否要求分拆　

美國網購巨頭亞馬遜（Amazon，美：AMZN）遭美國聯邦貿易委員會（FTC）和17個州檢察長提出反壟斷訴訟。FTC指，亞馬遜利用自身市場地位，亞馬遜強迫商家使用其倉庫和送貨服務，增加消費者和商家的成本，要求法院頒下永久禁制令，阻止亞馬遜繼續其違法行為。亞馬遜周二股價大跌4%，收報125.98美元，公司股價年初至今仍累升逾46%。

FTC主席未回應會否要求亞馬遜分拆

FTC在聲明中指，行動是要撬開亞馬遜的壟斷控制，拒絕讓亞馬遜從非法行為獲得成果，要求法院判決恢復公平競爭所必需的緊急和永久補救措施，包括但不限於考慮「結構性補救措施（ structural relief）」，這往往被理解成要求企業出讓部分資產。

不過，FTC主席Lina Khan在記者會上表示，現階段將專注於判決責任誰屬，拒評論會否要求亞馬遜分拆。

Khan又表示，亞馬遜收取的很多費用是變相收稅，是非法策略，對亞馬遜發起訴訟有利於商業發展。

委員會競爭局副局長John Newman稱，亞馬遜是一家壟斷者，利用手上的權力向買賣雙方過高費用，其非法行為扼殺網絡經濟的大部分領域的競爭，在美國反壟斷法的歷史上，很少有一個案件能夠為這麼多人帶來如此大的好處。

亞馬遜被指以反折扣措施　令商家不能向競爭對手平價供貨

訴狀稱，亞馬遜的反折扣措施下，商家不能向其他網上零售商提供便宜的產品，若發現商家違反規定，亞馬遜將限制賣家在平台的曝光次數，令消費者難以在平台上發現有關賣家，變相令整體網購產品價格保持在較高水平，同時令競爭對手難與亞馬遜匹敵。

在配送服務上，訴狀指斥亞馬遜迫使商家支付昂貴的配送服務。

此外，亞馬遜利用其零售平台的龐大影響力，向商家收取不菲的壟斷租金和廣告費，令許多商家須支付高達一半的總收入予亞馬遜。亞馬遜的搜尋結果充斥付費播放廣告，引導買家購買更昂貴、相關性較低的產品，又故意增加垃圾廣告，降低客戶體驗和搜尋質素。

亞馬遜反駁指控，稱本次反壟斷訴訟與事實和法律相悖，期待與控方在法庭見。亞馬遜同時警告，若FTC會如願以償勝訴，將迫使消費者可選擇的產品減少，價格上漲，交付速度變慢，以及小型企業的選擇減少。

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記者：伍鍵文

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