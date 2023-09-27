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【恒大危機】許家印傳被警方監視居住　近期多名恒大高層受查、恒大股價不跌反升

股市 11:34 2023/09/27

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彭博引述知情人士指，中國恒大 （03333） 董事局主席許家印已處於警方監視居住中。報道指，許家印本月稍早被警方帶走，目前在指定地點監視居住，尚未清楚原因，強調現未證實許家印已被正式逮捕，也不代表許家印會被起訴。廣東警方和恒大暫未回應傳聞。

許家印受監視居住消息下，恒大股價不跌反升，一度彈14%，見0.45元，中午升幅收窄至1%，暫報0.40元，成交4670萬港元。

根據中國《刑事訴訟法》，監視居住意味著未經批准，許家印不能離開住所、會見或與他人通信。根據該法，他的護照和身份證必須交給執行機關保存，但監視居住最長不得超過6個月。

恒大雖於8月順利在除牌程序啟動前復牌，原訂本周舉行境外債權重組會議，但上周起陸續傳出多項不利消息，並宣布不會舉行會議。

9月21日
  • 傳出恒大人壽董事長、現任職中融人壽副董事長的朱加麟被留置調查
9月22日
  • 恒大宣布不會舉行原訂9月25、26日舉行的境外債權重組會議
9月24日
  • 披露子企「恒大地產」被立案調查，無法滿足新票據的發行資格
9月25日
  • 無法如期支付40億元人民幣境內債券的本金和利息
  • 中國恒大前總裁夏海鈞和前財務長潘大榮被指受相關部門控制

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 許家印 恒大 中國恒大（03333）
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