【恒大危機】許家印傳於北京監視居住　恒大收跌19%、恒大物業恒大汽車齊瀉

中國恒大 （03333） 近期多名前任或現任高層傳出受查，最新消息指，中國恒大主席許家印亦被內地警方監視居住中。彭博社今早引述消息人士指，許家印本月較早時被警方帶走，目前需在指定地點監視居住，尚未清楚原因，強調現未證實許家印已被正式逮捕或被起訴。午後，內媒再傳出許家印幾日前已於北京受監視居住。

許家印受監視居住消息下，中國恒大今早一度彈14%，見0.45元，午後轉跌，尾市跌幅擴大至19%，收報0.325元，成交9250萬元；同系的恒大物業 （06666） 跌14.5%，新造0.59元；恒大汽車 （00708） 亦跌20%，收報0.57元。

根據中國《刑事訴訟法》，監視居住意味著未經批准，許家印不能離開住所、會見或與他人通信。根據該法，他的護照和身份證必須交給執行機關保存，但監視居住最長不得超過6個月。

恒大雖於8月順利在除牌程序啟動前復牌，原訂本周舉行境外債權重組會議，但上周起陸續傳出多項不利消息，並宣布不會舉行會議。

9月21日 傳出恒大人壽董事長、現任職中融人壽副董事長的朱加麟被留置調查 9月22日 恒大宣布不會舉行原訂9月25、26日舉行的境外債權重組會議 9月24日 披露子企「恒大地產」被立案調查，無法滿足新票據的發行資格 9月25日 無法如期支付40億元人民幣境內債券的本金和利息

中國恒大前總裁夏海鈞和前財務長潘大榮被指受相關部門控制

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