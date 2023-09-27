伊拉克婚禮起火釀百死150人傷 疑放煙花肇禍

伊拉克北部地區一場婚禮周二（26日）發生火災，造成最少百人死亡及150人受傷，有指遇害者包括一對新人。官方暫時未公布起火原因，但初步調查指現場是於燃放煙花後起火。

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事發於伊拉克北部尼尼微省（Nineveh），數百人於婚禮上慶祝期間，大樓突然起火。從當地媒體發布的照片可見，舉行婚禮的大廳已燒焦至一片頹垣敗瓦。

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伊拉克民防局指，由於涉事大樓使用成本低廉、高度易燃的建築材料，或助長火勢蔓延，起火數分鐘後大樓部分天花板已倒塌。

有生還者形容婚禮現場火苗在躍動，並從大廳冒出來，只有部分人成功逃脫，但生還者也難免受傷。

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火勢迅速蔓延，消防員要在燒焦的建築物殘骸上爬行，以搜索生還者。

伊拉克官方媒體報稱，火災造成最少100人死及150人受傷，但尼尼微省副省長阿拉克（Hasan al-Allaq），已確認有113人死亡。當地媒體指，遇難者包括新郎和新娘。

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責任編輯：鄭錦玲