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【AAPL】郭明錤：iPhone 15 Pro系列過熱與台積電3nm製程無關　若不妥善解決或不利出貨量

股市 10:50 2023/09/27

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【AAPL】郭明錤：iPhone 15 Pro系列過熱問題　與台積電3nm製程無關

蘋果（Apple，美：AAPL）iPhone 15系列熱賣之際，iPhone 15 Pro系列卻傳出過熱問題，有媒體指台積電3nm製程是主因。被譽為「地表最強蘋果分析師」、天風國際證券分析師郭明錤表示，他的調查指出iPhone 15 Pro系列過熱問題，與台積電的3nm製程無關。

郭明錤表示，過熱問題主要很可能是蘋果為了讓手機重量更輕，因此對散熱系統設計作出妥協，像是散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等，預期蘋果將會透過更新軟體修正此問題，但除非調降處理器效能，否則改善效果可能有限。

他又指，蘋果若沒有妥善解決這個問題，可能會不利iPhone 15 Pro系列產品週期的出貨量。

ET財智Talk

【AAPL】郭明錤：蘋果iPhone 15初期銷售勝預期　料末季分部營收、利潤輕易實現按年增長

【AAPL︱iPhone15】郭明錤解構邊款iPhone15需求較去年弱　禁用報道、華為歸來影響有幾大？

責任編輯︰梁浩碩

美股 台積電 Apple 蘋果（Apple，美：AAPL） iPhone
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