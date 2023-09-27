【Nothing智能手錶】Nothing CMF首推智能手錶　售價約540港元

▲ CMF Watch Pro支援健康狀況偵測，包括即時心率、血氧飽和度、睡眠和壓力追蹤等。（Nothing）

英國初創Nothing上月推出子品牌CMF，主打經濟實惠型智能產品。Nothing CMF宣布推出首批產品，包括智能手錶及耳機，其中CMF Watch Pro手錶售價69美元（約540港元）。

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智能手錶CMF Watch Pro配備1.96吋AMOLED顯示屏，解析度為410 x 502，支援IP68 級防塵防水。功能方面，CMF Watch Pro支援健康狀況偵測，包括即時心率、血氧飽和度、睡眠和壓力追蹤等，提供110種運動模式，支援藍牙通話等，且續航力最長可達13天。

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CMF Buds Pro耳機則採用入耳式設計，可根據內容即時調整低音頻率，並提供主動降噪功能（ANC），具有45dB降噪深度。此外，該耳機配備55mAh電池，在ANC關閉的情況下，可提供11小時的音樂播放；若搭配充電盒使用，續航時間更可達39小時，售價49美元（約380港元）。

責任編輯：陳卓賢

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