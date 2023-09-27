  • 31°C
香港時間 : 2023927日 (週三) 11:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登訪密歇根支持罷工 撐UAW爭取4成加薪

環球社會熱點 10:55 2023/09/27

分享：

分享：

美國總統拜登（Joe Biden）周二（25日）前往密歇根州，歷史性訪問罷工人士，支持美國汽車工人聯合會（UAW）的工業行動，爭取車廠工人薪酬增加40%。

拜登將訪密歇根撐罷工 早特朗普一日 【下一頁】

拜登成為美國近代史上首位訪問罷工的總統，他周二抵達當地通用汽車（General Motors）零件集散中心外，探訪正在罷工的UAW車廠工人，獲得大批工人歡迎。

拜登向在場人士發言，表示車廠狀況已大為改善，工人的待遇亦理應變得更好，支持工人繼續工業行動，爭取更佳薪資待遇。在場人士詢問拜登，會否支持UAW要求﹑加薪幅度等同行政總裁的增長40%，他明言贊同並呼籲工人堅持。

UAW主席法恩（Shawn Fain）在機場迎接拜登，向對方遞上黑色UAW帽子，並商討UAW對電動車的憂慮。法恩感謝拜登來訪，同時再次批評車廠CEO奪去多數利潤，不願與工人階層分享得益。

美國車廠工人集體罷工 車價恐飆升 【下一頁】

繼拜登周二到訪，前總統特朗普（Donald Trump）亦將在周三（26日）訪問密歇根州，支持罷工行動，預計在底特律將向數百名參與集會的工人發表演說。

特朗普周二批評拜登，指摘對方暗地傷害車廠工人，聲稱拜登的電動車計劃將「摧毀」美國汽車行業，導致數以千計車廠工人失去工作。

美國電動車Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）發文，指工會要求的40%加薪及減少工時定必使眾多車廠破產。Tesla的車廠工人未有組成工會。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄
2023/09/26
美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄
微軟招募核能人員 協助AI及雲端服務供電
2023/09/26
微軟招募核能人員 協助AI及雲端服務供電
美國政府若停擺 將無限期暫停發布主要經濟數據
2023/09/26
美國政府若停擺 將無限期暫停發布主要經濟數據
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
2023/09/26
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交
2023/09/25
拜登主持太平洋島國論壇峰會 美將與庫克群島紐埃建交

你可能感興趣

美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄
16:30 2023/09/26
美民主黨參議員否認涉貪 稱家藏370萬現金為儲蓄
微軟招募核能人員 協助AI及雲端服務供電
12:23 2023/09/26
微軟招募核能人員 協助AI及雲端服務供電
美國政府若停擺 將無限期暫停發布主要經濟數據
11:05 2023/09/26
美國政府若停擺 將無限期暫停發布主要經濟數據
經濟 汽車 美國 拜登 罷工 特朗普 電動車 密歇根 通用汽車（General Motors，美：GM）

上一篇文章

伊拉克婚禮起火釀百死150人傷 疑放煙花肇禍

下一篇文章

英女發文公審Pret A Manger 轟法式長麵包堂食價68蚊太貴

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款