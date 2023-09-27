拜登訪密歇根支持罷工 撐UAW爭取4成加薪

美國總統拜登（Joe Biden）周二（25日）前往密歇根州，歷史性訪問罷工人士，支持美國汽車工人聯合會（UAW）的工業行動，爭取車廠工人薪酬增加40%。

拜登將訪密歇根撐罷工 早特朗普一日 【下一頁】

拜登成為美國近代史上首位訪問罷工的總統，他周二抵達當地通用汽車（General Motors）零件集散中心外，探訪正在罷工的UAW車廠工人，獲得大批工人歡迎。

拜登向在場人士發言，表示車廠狀況已大為改善，工人的待遇亦理應變得更好，支持工人繼續工業行動，爭取更佳薪資待遇。在場人士詢問拜登，會否支持UAW要求﹑加薪幅度等同行政總裁的增長40%，他明言贊同並呼籲工人堅持。

UAW主席法恩（Shawn Fain）在機場迎接拜登，向對方遞上黑色UAW帽子，並商討UAW對電動車的憂慮。法恩感謝拜登來訪，同時再次批評車廠CEO奪去多數利潤，不願與工人階層分享得益。

美國車廠工人集體罷工 車價恐飆升 【下一頁】

繼拜登周二到訪，前總統特朗普（Donald Trump）亦將在周三（26日）訪問密歇根州，支持罷工行動，預計在底特律將向數百名參與集會的工人發表演說。

特朗普周二批評拜登，指摘對方暗地傷害車廠工人，聲稱拜登的電動車計劃將「摧毀」美國汽車行業，導致數以千計車廠工人失去工作。

美國電動車Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）發文，指工會要求的40%加薪及減少工時定必使眾多車廠破產。Tesla的車廠工人未有組成工會。

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責任編輯：吳漢培