官方樓價指數連跌4月　重返今年1月水平　專家：樓價年內繼續下行

差估署公布最新的樓價指數，8月份最新報339.2點，按月再跌1.4%。該指數已屬連跌4個月，累計跌幅約4.23%，跌回今年1月338.3點的水平，反映年初通關等利好因素帶來的升幅都將近蒸發掉。

按單位面積劃分，各類單位指數按月均錄下跌，其中E類（1,722平方呎或以上）的大單位最新按月跌2.12%，為月內樓價跌幅最大的單位類型，報290.2點，今年至8月跌3.33%。至於D類（1,076至1,721平方呎）單位報296.7點，今年至8月跌1.66%，並跌穿300點，創2017年10月以來近6年新低。

萊坊董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素令樓價繼續向下。由於市場欠缺任何利好消息，今年餘下時間住宅樓價面對阻力很大，預計樓價下半年樓價將下跌5%。雖然美國9月沒有再加息，但今次加息周期仍未完結，預計到明年第二季加息因素才會淡化，而今年香港按息仍有機會上升。

王兆麒另指，近期整體成交量已回落至通關前水平，需要出現多個利好消息才能回復年初時的氣氛。發展商最近進取減價去貨，相信其後在推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計劃去吸引買家。

租金指數連升7月 專家：「高才通」帶動租務需求

另一方面，差估署發表、8月的租金指數卻連升7個月，最新報185.4點，7個月以來累升約6.8%。

王兆麒認為，政府「高才通」計劃令勞動人口規模止跌回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，相信今年餘下時間住宅租金走勢保持平穩，預計今年租金上升8%左右。

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