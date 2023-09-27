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【Disney+加價】香港Disney+轉用兩級收費　原有服務變相加至90元、2023年11月生效

Hot Talk 09:47 2023/09/27

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【Disney+加價】香港Disney+轉用兩級收費　原有服務變相加至90元、2023年11月生效

串流平台輪流加價，迪士尼（美：DIS）旗下Disney+ 將在香港推出全新訂閱類別與價格，原有服務內容的月費變相加價約23%至90元，但引入新推同時觀看裝置數目較少的「Disney+標準」計劃，月費維持在73元。迪士尼表示，2023年11月1日後訂閱Disney+的新會員將適用於全新訂閱類別，現有會員將由2023年12月6日或之後的下一個計費期支付新價格。

新機制下，串流服務分為「Disney+ 標準」與「Disney+ 高級」，兩種訂閱類別皆可按月費或年費訂閱。Disney+ 標準的費用為每月港幣$ 73或每年港幣$ 738，Disney+ 高級的費用為每月港幣$ 90或每年港幣$ 918，換言之年費折扣約15%。

 Disney+ 標準Disney+ 高級
訂閱類別月費方案：港幣$73
年費方案：港幣$738		月費方案：港幣$ 90
年費方案：港幣$ 918
畫質最高支援全高清 1080p最高支援 4K Ultra HD及HDR
音質最高支援 5.1最高支援杜比全景聲
同時觀看裝置數目24
廣告無廣告無廣告
下載內容

在新服務制前，香港Disney+只有單一訂閱方案，月費方案港幣$73，年費方案收取港幣$738，一個帳戶可建立7個使用者，最多可4個裝置可以同時串流觀看，在10部裝置上下載影片。

ET財智Talk

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編輯：麥德銘

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