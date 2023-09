泰國連鎖超級市場 Big C 開幕禮 進駐香港成東南亞外首站 目標 2026 年分店達 99 間 

▲ Big C 於尖沙咀美麗華旗艦店舉行開幕禮,Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul(左三)及執行副主席 Thapanee Techajareonvikul(右三)由泰國來港主持,邀請商務及經濟發展局副局長陳百里(左二)及投資推廣署署理署長蔣學禮(左一)到場祝賀並在店內參觀。Big C 高級行政副總裁 Khun Phidsanu (右二)及 Big C 香港董事總經理彭廣榮 (右一)陪同。

泰國連鎖超級市場 Big C 正式登陸香港市場!今日於 Big C 尖沙咀美麗華旗艦店舉行開幕禮,Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul 及執行副主席 Thapanee Techajareonvikul 由泰國來港主持儀式,商務及經濟發展局副局長陳百里及投資推廣署署理署長蔣學禮亦到場祝賀並在店內參觀。主持開幕禮的還有泰國駐港總領事 Chaturont Chaiyakam 及泰國駐港副商務專員及領事 Vathanyoo Kunapornsujarit 等,一同見證 Big C 強勢進駐香港零售市場。

▲ Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul(右四)、及執行副主席 Thapanee Techajareonvikul(右五)、商務及經濟發展局副局長陳百里(右二)、投資推廣署署理署長蔣學禮(右一)及泰國駐港總領事 Chaturont Chaiyakam(左四)、Big C 高級行政副總裁 Khun Phidsanu(右三)一同參與剪綵儀式,見證 Big C 強勢進駐香港零售市場。

Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul 致辭時表示︰「透過收購香港泰國生活百貨『阿布泰』的 24 間分店,並改名為 Big C ,品牌已強勢進駐香港市場,分店遍布港九新界。Big C 並計劃於未來 3 年迅速擴張,每年開設 25 間分店,目標 2026 年分店數目達至 99 間。而落戶香港亦標誌著 Big C 在東南亞以外地區拓展業務的第一步,公司對在香港發展有長遠願景,包括致力打造成香港最優質的泰國超級市場,同時亦有興趣投資啟德發展項目,認為啟德位於城市中心﹑靠近海濱,香港希望啟德成為未來發展的典範。」

▲ Big C 行政總裁 Aswin Techajareonvikul 及執行副主席 Thapanee Techajareonvikul 為醒獅點晴,寓意「點金」,生意興隆。

即使經歷新冠疫情,香港市場仍然能夠快速復蘇,Big C 相信香港是亞洲領先的金融中心,連結東南亞市場與中國內地。Big C 亦認為香港的商業潛力龐大;是一個充滿商業和投資利好因素的巨大市場,也是卓越的國際國際金融中心,而香港人一直是 Big C 海外最大的顧客群組之一,也與另一最大顧客群組-中國內地有著密切的聯繫。



在以上因素的支持下,Big C 選擇以香港作為開拓東南亞以外市場的首個市場。Big C 多年來在泰國、老撾、柬埔寨和越南等市場拓展業務,在多個國家和地區擁有約2,000家不同品牌的零售店。線上線下門市模規包括 Big C Supercenter、Big C Market、Big C Food place、Big C Mini 等。而香港辦事處將是在 Big C Hong Kong 下運營的獨立辦處,不隸屬地區總部。今次收購亦突顯了 Big C 在現有市場中尋找機會同時拓展新市場以增加商機的承諾。



有關 Big C

Big C 以泰國為總部,業務遍布亞洲地區,本年度以 Big C HK 進駐香港零售市場,堅持以顧客為中心,致力於滿足消費者多變的需求和喜好。我們售賣多款泰國商品,來自泰國的零食飲品、急凍食品、特色醬料或各種家居用品,都一應俱全,透過嚴謹的品質監控和具有競爭力的價格在市場脫穎而出,讓顧客輕鬆選購價廉物美的泰國商品。



