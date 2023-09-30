【醫療科技】軟件助檢測腹主動脈鈣化　準確率達8成

人工智能（AI）技術愈趨發達，不少專家冀將AI引入醫學界，協助診斷及提升診治水平。有澳洲研究員早前研究開發AI軟件，評估與心臟病及死亡風險有莫大關係的腹主動脈鈣化（Abdominal Aortic Calcification，下稱AAC）機率，並且更快速分析骨密度掃描，縮減醫生診症及分析X光影像所需時間。

AAC是由動脈粥樣硬化（atherosclerosis）造成，常見於高齡人士體內，而洗腎患者及抽煙人士的動脈亦有更大機會出現鈣化情況。在動脈粥樣硬化的病變體程中，血管發炎及增厚會導致細胞死亡，甚至間質聚積，令礦物質沉積在血管，造成鈣化現象。

由於AAC有機會引致心臟病發作、中風、跌倒、骨折及失智症等其他疾病，醫學界往往都會透過骨質密度檢查，如使用檢查骨質疏鬆的骨質密度檢查儀器，幫助提早發現病症。

來自伊迪斯科文大學（Edith Cowan University）科學學院、醫療及健康科學學院的研究人員，早前共同開發AI軟件ML-AAC-24，加速X光影像的檢查過程，使醫生的診症速度提升，同時減輕其工作量。

該AI軟件能在一日內分析60,000幅圖像，而平常專家則需用5-15分鐘處理及分析一幅影像，可見其效率大大提升。據其中一名研究員Joshua Lewis指出，有關AAC的圖像和自動評分，均能在骨質密度檢查期間快速且容易地被存取。

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分析超過5,000圖像 診斷吻合度達80%

研究團隊對8,565位老年男性及女性，以臨床骨折風險評估的方法，進行了脊椎X光影像拍攝。AI軟件和有關病症專家分別分析了5,012張相的圖像，並將AAC患者程度以低、中及高評分。結果專家和軟件的分析吻合度達到80%；採用95%信賴水準（CI），其組內相關係數為0.84，顯示具有良好的可靠性。

雖然軟件也會有診斷錯誤的情況，惟在研究中，僅3%的高AAC水平個案評為低信賴水平。

非首個AAC檢測軟件 但為最大型項目

ML-AAC-24不是首個能以分析圖像，然後檢查出AAC的軟件，但是同類研究中、基於常用的檢查骨質密度機器的最大型項目，並且是首個在現實世界中，使用常規骨質密度檢查圖像的研究。Joshua Lewis認為，軟件為心血管疾病和其他疾病的大規模檢測帶來了可能性，甚至能在病發前診斷作其風險，使高風險患者能及早改變生活習慣。

不過他又提到，與人類分析相比，軟件仍要提高其準確性。在其最新版本軟件，亦有大大改進檢測準確度，而機器學習模型亦利用資料示例來學習有用的功能來預測整體AAC分數，盼為未來早期心血管疾病的臨床診斷及監察帶來新方法。

此外，研究團隊亦提到，目前研究未有就年齡、種族、性別和BMI等患者特徵，探討如何影響表現。

責任編輯：歐朗欣

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