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【港股市況】阿里巴巴偏軟　旭輝復牌挫近五成、恒大再跌近4%　恒指高開5點（不斷更新）

股市 09:47 2023/09/27

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港股市況不斷更新

美股下挫，港股輕微高開。ATM偏軟、阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，旭輝 （00884） 復牌挫近50%，恒大 （03333） 再跌近4%，恒指高開5點，開報17472點，科指升0.2%，報3823點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：45】中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.5%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升1%，龍湖 （00960） 升0.9%，恒大 （03333） 升近4%。另一方面，旭輝 （00884） 跌逾36%，破底低見0.36元，中國奧園 （03883） 跌半成，破底低見0.27元，融創 （01918） 跌0.5%。

【09：42】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見44.4元。

【09：39】途虎 （09690） 上市翌日，股價升逾6%，高見31.3元後創上市後新高。

【09：35】盈健醫療 （01419） 股價績後造好，升逾2%高見1.4元。盈健醫療年度純利1.8億元，跌約52%，派末期股息每股16仙。

【高息股】盈健末期息照派16仙　現價股息率12厘

【09：33】港股開市後升約百點，報17573點，升106點，科指升0.7%，報3845點。

【09：28】彩生活 （01778） 公布朱武祥辭任獨立非執行董事，而張玥已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會兼提名委員會成員。彩生活股價高開一成。

【09：22】ATM偏軟、阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，旭輝 （00884） 復牌挫近50%，恒大 （03333） 再跌近4%，恒指高開5點，開報17472點，科指升0.2%，報3823點。

【新股IPO】菜鳥上載招股文件、6月份季度收入增34%　花旗、中信及摩通任聯席保薦人（第二版）

【恒大危機】恒大若無法交新的境外債重組計劃　主要債權人據報將加入清盤申請

【09：14】期指開報17500點，跌28點。

【09：09】老恒和釀造 （02226） 、海通國際 （00665） 今早短暫停牌。

【09：09】旭輝 （00884） 、旭輝永升服務 （01995） 、雅天妮 （00789） 、火岩 （01909） 今早復牌。

【內房危機】旭輝及旭輝永升服務已履行復牌指引　明日復牌

【09：09】恒指黑期升約13點，報17483點。

【07：55】【新股IPO】內地AI初企第四範式6682下限55.6元定價　超購10倍、一中籤率50%（附分配結果連結）

【07：48】【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890上限14元定價　超額認購103倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】東軟熙康9686下限4.76元定價　香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】摩通戴蒙：全球未為7厘息率做好準備︱港人首置盤煥然懿居408萬元起

【07：45】港股ADR收報17442點，跌24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報60.96元，較港收市價高0.56元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報299.09元，較港收市價低0.91元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.99元，較港收市價高0.04元或近0.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周二低開低走， 華府停擺風險未除之際， 聯儲局官員發表鷹派言論， 令市場憂慮儲局或實施長期緊縮貨幣政策， 以及對經濟的影響，道指一度挫437點， 納指跌幅曾達1.8%，道指最終跌388點或1.1%， 報33618點，納指跌207點或1.6%，報13063點；標指跌63點或1.5%，報4273點。

 

即睇美股收市︰

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ET財智Talk

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點　滙豐ADR高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 指數 港股ADR 恒生指數 美股
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