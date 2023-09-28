【恒指夜期+ADR】夜期收市跌47點　騰訊ADR靠穩（不斷更新）

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美國關門風險持續，兩黨目前就財政預算仍談不攏，資金沽美債，美長債息升穿4.6厘，美滙指數再大升0.45%，見106.71，不過，港股今日期指結算，大戶一般託高現貨，以減少期指損失，夜期收市跌47點，收報17582點。騰訊ADR靠穩，低港0.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 114.46 -0.3% 騰訊ADR 301.34 -0.2% 滙豐ADR 61.25 +0.7% 阿里巴巴美股 84.26 -0.3%

北水錄近37億淨流入 買美團騰訊快手沽中石化

北水接近國慶長假期，全日仍錄得36.8億元淨流入。資金主要流入美團 （03690） ，全日錄6.1億元淨流入，騰訊 （00700） 及快手 （01024） 分別錄4.5及2億元淨流入；淨流出方面，僅中石化 （00386） 錄0.5億元淨流出。

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恒大挫近19%、恒大物業跌14% 友邦、藥明生物升近4% 恒指反彈144點

美股下挫，港股反彈百點。恒指高開5點，其後走勢反覆向上，曾升最多188點，高見17655點。恒指反彈144點，收報17611點，成交759億元。科指升0.4%，報3833點。恒大系挫，中國恒大 （03333） 挫近19%，恒大物業 （06666） 跌逾14%，恒大汽車 （00708） 跌兩成。另外，旭輝系復牌瀉逾五成。友邦 （01299） 、藥明生物 （02269） 升近4%。

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分析文章︰

【分析】野村對亞洲股市變得謹慎 主因哪兩個因素？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【03：30】夜期收市跌47點，收報17582點

【23：30】夜期跌44點，報17585點

【19：20】北水錄近37億淨流入 買美團騰訊快手沽中石化 恒指夜期微升2點

【18：20】【新股IPO】三新股同日暗盤 AI股第四範式升近一成 中旭未來和東軟熙康潛水

【16：10】恒大系挫，中國恒大 （03333） 挫近19%，恒大物業 （06666） 跌逾14%，恒大汽車 （00708） 跌兩成。另外，旭輝系復牌瀉逾五成。友邦 （01299） 、藥明生物 （02269） 升近4%，恒指反彈144點，收報17611點，成交759億元。科指升0.4%，報3833點。

【16：00】恒指U盤前升115點，報17582點。

【15：53】友邦 （01299） 收市前升近4%，高見64.2元。

【15：29】港股尾市升約133點，報17600點，科指升0.5%，報3837點。

【15：08】恒大 （03333） 尾市跌逾17%，低見0.325元元，成交7485萬元。

【14：48】除恒大 （03333） 轉跌近9%外，恒大物業 （06666） 最新跌一成，恒大汽車 （00708） 跌逾15%，破底低見0.58元。

【14：22】恒大 （03333） 跌近9%，低見0.36元穿今早低位。

【14：31】友邦 （01299） 股價造好，升逾3%，高見63.8元。

【14：25】維達國際 （03331） 升近一成，高見18.1元。

【14：22】恒大 （03333） 最新跌近4%，報0.38元。

【14：22】恒指最新升約113點，報17580點，科指升0.6%，報3838點。

【13：47】【芯片大戰】中國國家集成電路基金三期傳融資遇困 據報尋加碼3000億

【13：41】恒大 （03333） 午後轉跌逾2%，低見0.375元，今早曾升14%高見0.45元。

【13：38】火岩控股 （01909） 復牌，股價挫逾4成，低見0.27元。

【13：35】【內房危機】碧桂園兩境外債周三到期付息 涉資約3億元

【13：18】美團 （03690） 午後跌逾2%，低見113.7元。阿里巴巴 （09988） 升0.7%，騰訊 （00700） 升0.5%。

【13：09】黃金周前，濠賭股個別發展，銀娛 （00027） 逆市跌近1%，金沙 （01928） 升0.8%，永利 （01128） 跌0.1%，美高梅 （02282） 、澳博 （00880） 升1%，新濠 （00200） 跌0.5%。

【13：02】領展 （00823） 逆市偏軟，跌0.5%，破底低見36.35元。

【13：00】港股午後初段升約115點，報17582點。科指升0.6%，報3840點。

【12：43】【減印花稅】高盛料香港10月或宣布下調印花稅 調低0.1百分點將增約10%成交

【12：27】【新股IPO改革】港交所：11月22日啟用FINI 新股定價至交易縮至T＋2

【12：00】恒生指數半日反彈111點，報17577點，成交401億元。科指升0.6%，報3838點。ATM個發展，阿里巴巴 （09988） 升0.8%，美團 （03690） 逆市跌逾1%。藥明系造好，藥明生物 （02269） 升逾5%，藥明康德 （02359） 升近8%，旭輝 （00884） 復牌半日挫近54%，旭輝永升服務 （01995） 挫升61%。

【11：47】半新股樂艙物流 （02490） 升逾36%，高見7元創上市後新高。

【11：40】恒指中午收市前升約145點，報17612點，科指升0.8%，報3848點。

【11：31】內地股市向上，上證半日升0.3%，深證升0.6%，創業板指升0.9%。

【11：26】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾1%，騰訊 （00700） 升0.8%，美團 （03690） 逆市跌0.7%。

【11：18】【恒大危機】恒大主席許家印傳被警方監視居住 近期多名恒大高層受查

【11：08】藥明康德 （02359） 附屬上海合全藥業在常州和泰興兩個生產基地進行多肽生產車間產能擴建項目，進一步提升WuXi TIDES平台的能力和產能。藥明康德股價升逾6%，藥明生物 （02269） 升4%。

【11：03】旭輝 （00884） 最新挫逾53%，破底低見0.34元，旭輝永升服務 （01995） 挫58%，破底低見1.22元。

【10：59】三桶油造好，其中，中石油 （00857） 升近2%，中海油 （00883） 升0.8%，中石化 （00386） 升近3%。

【10：55】大市升幅收窄至約100點，報17567點，今早曾高見17655點，科指升近1%，報3854點。

【10：51】【停牌】海通國際短暫停牌 待公布併購相關內幕公告

【10：14】恒大 （03333） 最新反彈一成，高見0.44元，恒大物業 （06666） 微升，至於恒大汽車 （00708） 則逆市跌近3%，破底低見0.66元。

【10：09】馬可數字科技 （01942） 再跌逾12%，低見8元。

【10：04】藥明生物 （02269） 升幅擴至逾6%，高見45.75元。

【09：58】蔚來 （09866） 升半成，小鵬汽車 （09868） 升逾2%，理想汽車 （02015） 升近2%。

【09：55】阿里巴巴 （09988） 最新升1%，港交所 （00388） 亦升逾1%。

【09：45】中海外 （00688） 升逾1%，潤地 （01109） 升0.5%，碧桂園 （02007） 、雅居樂 （03383） 升1%，龍湖 （00960） 升0.9%，恒大 （03333） 升近4%。另一方面，旭輝 （00884） 跌逾36%，破底低見0.36元，中國奧園 （03883） 跌半成，破底低見0.27元，融創 （01918） 跌0.5%。

【09：42】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見44.4元。

【09：39】途虎 （09690） 上市翌日，股價升逾6%，高見31.3元後創上市後新高。

【09：35】盈健醫療 （01419） 股價績後造好，升逾2%高見1.4元。盈健醫療年度純利1.8億元，跌約52%，派末期股息每股16仙。

【高息股】盈健末期息照派16仙 現價股息率12厘

【09：33】港股開市後升約百點，報17573點，升106點，科指升0.7%，報3845點。

【09：28】彩生活 （01778） 公布朱武祥辭任獨立非執行董事，而張玥已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會兼提名委員會成員。彩生活股價高開一成。

【09：22】ATM偏軟、阿里巴巴 （09988） 跌0.1%，旭輝 （00884） 復牌挫近50%，恒大 （03333） 再跌近4%，恒指高開5點，開報17472點，科指升0.2%，報3823點。

【新股IPO】菜鳥上載招股文件、6月份季度收入增34% 花旗、中信及摩通任聯席保薦人（第二版）

【恒大危機】恒大若無法交新的境外債重組計劃 主要債權人據報將加入清盤申請

【09：14】期指開報17500點，跌28點。

【09：09】老恒和釀造 （02226） 、海通國際 （00665） 今早短暫停牌。

【09：09】旭輝 （00884） 、旭輝永升服務 （01995） 、雅天妮 （00789） 、火岩 （01909） 今早復牌。

【內房危機】旭輝及旭輝永升服務已履行復牌指引 明日復牌

【09：09】恒指黑期升約13點，報17483點。

【07：55】【新股IPO】內地AI初企第四範式6682下限55.6元定價 超購10倍、一中籤率50%（附分配結果連結）

【07：48】【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890上限14元定價 超額認購103倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）

【07：45】【新股IPO】東軟熙康9686下限4.76元定價 香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【07：45】【Morning精點】摩通戴蒙：全球未為7厘息率做好準備︱港人首置盤煥然懿居408萬元起

【07：45】港股ADR收報17442點，跌24點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報60.96元，較港收市價高0.56元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報299.09元，較港收市價低0.91元或0.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報83.99元，較港收市價高0.04元或近0.1%。

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【07：30】美股周二低開低走， 華府停擺風險未除之際， 聯儲局官員發表鷹派言論， 令市場憂慮儲局或實施長期緊縮貨幣政策， 以及對經濟的影響，道指一度挫437點， 納指跌幅曾達1.8%，道指最終跌388點或1.1%， 報33618點，納指跌207點或1.6%，報13063點；標指跌63點或1.5%，報4273點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌51點 滙豐ADR高港1%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩