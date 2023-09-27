▲ 【中歐角力】Tesla中國製汽車 據報成為歐盟反補貼調查目標之一

在歐盟對中國電動汽車的反補貼調查中，據報Tesla特斯拉（美： TSLA）是可能從中受益的公司之一。特斯拉股價曾跌逾2%後，收市跌1.2%，報244.12美元。

報道引述知情人士表示，此次調查的目的在於確定中國是否以及在多大程度上，補貼特斯拉、比亞迪 （01211） 、上汽集團、蔚來汽車 （09866） 等車企，如有必要將採取反補貼措施。知情人士稱，寶馬和雷諾等與中國車企有合資公司的歐洲企業，以及在內地生產並出口到歐盟的所有汽車製造商，也將被納入調查。

中國向國內車企的種種支持，包括國有銀行信貸、國家投資基金的資本支持、以及土地和電力上的待遇，目前正受歐盟調查。中國車企還受惠於電池及軟件等產業鏈相關領域的補貼。

至於Tesla在內地享受的待遇其他外資公司難以媲美，包括允許全資擁有國內工廠，而不必與當地企業成立合資公司。加上稅收優惠、低息貸款及其他形式的支持，使中國成為Tesla在美國以外最重要的市場。

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責任編輯︰梁浩碩