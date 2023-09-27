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【美股焦點】馬斯克︰UAW勝利只會令汽車三巨頭加速破產　與拜登打對台

股市 08:39 2023/09/27

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Tesla 特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk）於社交媒體平台X（前身為Twitter）發帖文表示，全美汽車工人聯合會（United Auto Workers，UAW）加薪40%、每周工作32小時的要求，會把通用汽車（General Motors ，美：GM）、福特汽車（Ford Motor ，美：F）、及佳士拿Chrysler母企Stellantis（美：STLA）三大汽車生產商推上破產的快車道。

此前，美國總統拜登於通用汽車底特律工廠的罷工糾察線（picket line），為罷工工人打氣，支持UAW加薪訴求。

馬斯克並非唯一一個認為UAW勝利可能會令汽車巨頭遭殃。福特行政總裁Jim Farley早前已表示，UAW提出加薪40%、減工時等要求可能會令公司破產。

另外，Brandywine Global的投資組合經理Patrick Kaser日前表示，若UAW如願以償，那將非常明顯的對三巨頭競爭力造成實質性損害。 

【美股焦點】美國車廠工會UAW研擴大罷工　福特先與加拿大工會Unifor達臨時勞資協議

【美國經濟】福特CEO︰若按照美國汽車工人聯合會要求　公司已破產

責任編輯︰梁浩碩

美股 馬斯克 拜登 罷工
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