▲ 【新股IPO】內地AI初企第四範式6682下限55.6元定價 超購10倍、一中籤率50%（附分配結果連結）

第四範式 （06682） 公布招股結果。內地AI初企第四範式以每股55.6元定價，為招股價範圍55.6至61.16元的下限定價，集資淨額8.4億元，一手中籤率50%，抽20手（2000股）可穩獲一手。第四範式將於9月28日正式掛牌。【分配結果連結】

第四範式於香港公開發售部分錄得12653人認購，超額認購10.4倍，國際發售部分超購近0.6倍。

所得款項淨額約60%將用於加強其基礎研究、技術能力和解決方案開發；20%用於擴展其產品、建立品牌及進入新的行業領域；10%用於尋求戰略投資和收購機會，10%作作一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩