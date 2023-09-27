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【新股IPO】內地AI初企第四範式6682下限55.6元定價　超購10倍、一中籤率50%（附分配結果連結）

新股IPO 07:55 2023/09/27

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【新股IPO】內地AI初企第四範式6682下限55.6元定價　超購10倍、一中籤率50%（附分配結果連結）

第四範式 （06682） 公布招股結果。內地AI初企第四範式以每股55.6元定價，為招股價範圍55.6至61.16元的下限定價，集資淨額8.4億元，一手中籤率50%，抽20手（2000股）可穩獲一手。第四範式將於9月28日正式掛牌。【分配結果連結】

第四範式於香港公開發售部分錄得12653人認購，超額認購10.4倍，國際發售部分超購近0.6倍。

所得款項淨額約60%將用於加強其基礎研究、技術能力和解決方案開發；20%用於擴展其產品、建立品牌及進入新的行業領域；10%用於尋求戰略投資和收購機會，10%作作一般企業用途。

【新股IPO】菜鳥上載招股文件、6月份季度收入增34%　花旗、中信及摩通任聯席保薦人（第二版）

【新股IPO】泰國Big C CEO： 明年是IPO更好時機　對泰港同步上市仍持開放態度

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責任編輯︰梁浩碩

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港股 IPO 第四範式（06682）
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【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890上限14元定價　超額認購103倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）
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