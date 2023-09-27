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【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890上限14元定價　超額認購103倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）

新股IPO 07:48 2023/09/27

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【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890上限14元定價　超額認購103倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）

中旭未來 （09890） 公布招股結果。內地遊戲商中旭未來以每股14元上限定價，集資淨額1.4億元，一手中籤率50%，抽7手（1400股）可穩獲一手。中旭未來將於明日9月28日掛牌。【分配結果連結】

中旭未來於香港公開發售部分錄得17818人認購，超額認購103倍，國際發售超額認購近0.7倍。

所得款項淨額約30%將用於加強及擴大其網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務；30%用於擴大及深化與全生命週期價值鏈上主要市場參與者的合作；10%用於改善技術基礎設施及提高內部研發能力；10%用於支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略；10%探索潛在戰略收購機會；10%作運營資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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