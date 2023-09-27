▲ 【新股IPO】東軟熙康9686下限4.76元定價 香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

東軟熙康 （09686） 公布招股結果。東軟熙康以每股4.76元定價，為招股價範圍4.76至5.91元的下限定價，集資淨額5.5億元，一手中籤率100%，人人有份。東軟熙康將於9月28日掛牌。【分配結果連結】

東軟熙康於香港公開發售部分共錄得2299人認購，認購不足未獲超額認購，當中認購合共1199.6萬股，僅相當於香港公開發售項下約0.9倍，國際發售部分則獲小幅超額認購，超購0.2倍。

所得款項淨額約30%用於拓展以城市為入口的雲醫院平台；25%用於豐富其在整個行業價值鏈上的產品；25%用於技術基礎設施及數據處理能力的研發；10%用於潛在的併購機會；10%用於營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩