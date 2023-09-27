【券商點睇】展望Q3市場需求回升 中興通訊從低谷中復甦？

野村表示，將中興通訊（00763）2023至2025年收入預測下調7%至14%，以反映對業務擴張，尤其是政府和企業業務更為謹慎的看法。不過，受惠於電信設備部門技術升級和有效的成本控制所帶來的強勁毛利率，將2023至2025年的毛利率預測上調1.5至1.9個百分點，盈利預測比之前預期低0至8%。

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報告稱，維持中興通訊的「買入」評級，目標價由35元降至32.5元。公司第二季業績受到企業和政府部門，以及消費市場需求低迷的影響。展望第三季，該行認為來自電信營運商，以及政府和企業市場的需求，應有助於從第二季低谷中復甦，預計收入將按年增長5%。

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責任編輯：林衛