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【券商點睇】國內旅遊業務恢復強勁 攜程短期出境釋放尚有空間

股樓投資 10:33 2023/09/27

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東吳證券指出，攜程（09961）受惠短期出境方面供給恢復將釋放需求，中國在綫旅遊市場長期有望擴容。2023年以來，國內需求反彈迅速，但出境遊仍受限於供給端恢復情況。根據航旅縱橫，暑運期間，國內航司出入境實際航班量僅恢復至2019年同期54%，故出境供給恢復將驅動出境需求釋放。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

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報告指，公司在國際化出行體系布局完善，將為業績提供增長動力。一方面，攜程打造以星球號為核心的內容營銷布局，服務於平台旅游產品，通過內容展示，促進用戶交易下單。另一方面，攜程出境遊及純海外布局完善，通過攜程平台、Trip.com、Skyscanner實現互相導流及資源共享。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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該行認為，攜程作為OTA領域龍頭，國內業務恢復強勁，出境遊復甦及海外市場拓展有望貢獻增量，預計2023至2025年經調整淨利潤按年增速分別為600%、28%和22%。首次覆蓋，給予「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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攜程集團－S（09961） 目標價 買入 港股 中國

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