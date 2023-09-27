【券商點睇】東南亞以外地區貢獻增 特海國際網絡布局清晰

海通國際報告指，特海國際（09658）上半年收入3.24億美元，按年增加31.8%，歸母淨利潤0.03億美元，轉虧為盈，業績與此前預告一致。期內，餐廳層面經營利潤率8.3%，按年增加6.8個百分點，業績提升主要因公司經營所在國家的疫情防控措施已取消；「低底薪，高分紅」薪資結構下，重視門店經營效益水平，積極開源和節流。

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報告稱，東南亞以外地區貢獻增量。上半年餐廳經營收入3.13億美元，增長30.4%，其中東南亞佔比57.6%，減少3.4個百分點，東亞、北美洲、其他佔比分別為11.5%、19.8%、11.1%，分別增加1、0.1、2.3個百分點。

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該行表示，公司網絡布局清晰，未來公司將堅持本地化發展戰略，進一步提升餐廳經營效率。其中，優化新店簽約、裝修及籌備的一系列管理架構，繼續擴大餐廳網絡，擇機進入新市場如菲律賓、柬埔寨以及歐洲各國。按2023年市銷率2.1倍的估值，對應目標價為18.69元，給予「優於大市」評級。

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責任編輯：林衛