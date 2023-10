（附報名詳情）港大牙醫學院推牙周病治療計劃 為基層市民提供免費牙科護理

香港大學牙醫學院正式啟動「杜鵑牙周病治療計劃」。學院轄下專門治療複雜和嚴重口腔疾病的「先進牙醫學研究所- 香港大學牙醫專科診所 」(Institute for Advanced Dentistry – Multi-Specialty Clinic, IAD-MSC),將與牙周病學及植齒學科聯手,為至少100名嚴重牙周病患者提供免費的全面牙科治療。計劃獲杜鵑 (1972) 基金慷概撥款1,100 萬元資助。

▲ (左起)計劃負責人及臨床助理教授George Pelekos博士、Chairman of the Board Straumann Group - Mr. Gilbert Achermann、杜鵑基金主席黃啟民先生、港大牙醫學院院長傅立明教授,以及Director of IAD-MSC Mr. Gerhard Zielinski

目前全香港約有10至20% 的成年人患有嚴重牙周病,患者的咀嚼能力﹑飲食、自我形象,以至整體健康及生活質素受影響,而治療此類疾病的費用往往超過基層市民能力所能負擔。

▲ 香港大學(港大)牙醫學院正式啟動「杜鵑牙周病治療計劃」

牙周病學及植齒學科統籌主任梁惠強教授表示:「嚴重的牙周病對患者的生活會產生很大的影響,對他們而言,即使是微笑這麽平常的事情,也會變成一個很大的挑戰。通過這個計劃,我們的目標是改善嚴重牙周病患者的生活質素,同時希望能為來自香港﹑大灣區以及海外的牙科研究生提供專業培訓和科研的機會。」

「我們除了致力改善患者的口腔和整體健康﹑咀嚼及言語功能﹑社交能力﹑提高他們的自信外,也希望能藉此提升公眾對牙周病的認識。」計劃負責人及臨床助理教授George Pelekos博士說。

香港大學牙醫學院院長傅立明教授表示:「香港大學IAD-MSC擁有治療嚴重口腔和顎部疾病的最先進設備及高端科技,加上專科醫生們的通力合作,我們可以為有需要的患者提供能改善人生的的牙科治療。」

計劃主要針對後期牙周病的成年患者,現正領取綜合社會保障援助﹑收入不高於最新公共租住房屋入息限額或現時居住於公共租住房屋的人士皆符合資格申請。



促成今次計劃的杜鵑 (1972) 基金是港大牙醫學院「笑容無界限 – 先進牙科基金」的創始資助者,計劃並獲得全球牙科業界領導者支持捐贈所需用品及設備,包括Straumann Group供給優質的牙種植體,現代牙科集團提供牙科工埸技術服務, 以及Ray HK和Dentsply Sirona等企業提供其他物資上的支持。

如欲參與計劃,請聯絡「先進牙醫學研究所- 香港大學牙醫專科診所 」(電話: 3979 9191)預約口腔篩檢。有關參與此計劃資格的詳情,請瀏覽香港大學牙醫學院「笑容無界限 – 先進牙科基金」的網站。

