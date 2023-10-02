全球《手錶藏家收藏報告》揭曉 呢個牌子二手名錶最保值 成收藏家至愛

不少人愛收藏名錶，認為具升值空間。全球最大奢華腕錶交易平台Chrono24利用平台之中 130 萬活躍用戶的個人收藏作為研究基礎，分析世界名錶的品牌表現，並以獨特的角度，透過購買行為來了解收藏家如何評估各個品牌的價值。報告顯示，藏家持續地增加手錶收藏數量。



Chrono24追蹤了平台上超過 370 萬枚二手名錶，並將所得的豐富數據進行分析，從而表列出買家何時購入某特定品牌名錶的參考機率：第一枚藏品、第二枚、第三枚、第五枚、第十枚、第二十枚（依此類推）。藏家購買順序之間的差異，顯示出平台上超過 130 萬手錶擁有者於建立其名錶藏品的不同階段，對不同品牌的評估的重視程度。

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這項研究的來源：報告按照收藏家購入名錶的時間順序，檢視他們首二十枚手錶的品牌和相關資料。報告在 Chrono24 服務的 120 多個國家/地區所追蹤的名錶總價值超過 497 億美元（折合3,884億港元），佔全球所有手錶估值（7,480 億美元，折合 5.8 萬億港元）接近 7%。



一眾品牌中，以勞力士（Rolex）表現穩健：無論是收藏家購買的第一隻手錶，一直到第二十枚手錶，藏家購買勞力士的可能性始終維持在34%至38%。 因此，勞力士在所有品牌中保持最大的市場份額和認知價值。34%的收藏家都是由購入他們最想得到的勞力士腕錶開始其收藏系列。

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至於百達翡麗（Patek Philippe） 和愛彼（Audemars Piguet）則最受資深手錶藏家喜愛，原因可能是因為這些品牌的價格較高（報告數據顯示，百達翡麗手錶的中位數價值為 4.1 萬歐元（折合約34萬港元），而愛彼手錶的中位數價值為2.7萬 歐元（折合約 22 萬港元）。只有2%的收藏家是從這兩個品牌開始其收藏之旅。



然而，到了收藏「第十枚手錶」時，愛彼錶收藏者就增加了一倍。同樣地，百達翡麗在「第十二枚手錶」收藏者比例增加了兩倍，到「第二十枚手錶」時，該品牌獲得了 7.5% 的購買量（在所有品牌中排名第三，僅次於勞力士和歐米茄） 。



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江詩丹頓（Vacheron Constantin）在這項分析中表現有別其他品牌，其購買量顯示出最大的差異，透視出手錶愛好者對該品牌的實質熱情。只有 0.3% 的收藏家將江詩丹頓作為他們首枚收藏，但在「第八枚手錶」時，這一數字增長了三倍，到「第二十枚手錶」時則上升至五倍（1.5%）。



在價格/價值範圍的另一端，Chrono24 的數據分析也反映了人們普遍認為「入門品牌」的趨勢。儘管卡西歐（Casio）的入門價格非常低而且整體回報率較低，但它的手錶一直深受藏家們的喜愛，在所有藏家的收藏數據都表現良好， 同時深受入門級和資深收藏家的喜愛。

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泰格豪雅 （TAG Heuer）一開始表現強勁，有 6% 的收藏家以這個品牌開啟他們的手錶收藏，但到了「第四枚手錶」時，這一比例下降了一半，而到了「第十枚手錶」，這一比例下降了三分之二。



另外，隨著時間的推移，天梭（Tissot）和百年靈（Breitling）的藏家比率呈負增長。百年靈從成為「藏家手錶首個收藏」的 4.6% 下降到「第五枚手錶」的 3%，再降至「第十枚手錶」的2.5%，最終穩定下來。 天梭則從「首個收藏」的 2.5% 下降到「第五枚手錶」的 1.1%，再到「第十枚手錶」的0.8%。



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撰文：陳詠妍