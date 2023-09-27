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【內房危機】旭輝及旭輝永升服務已履行復牌指引　旭輝復牌挫近五成

股市 09:31 2023/09/27

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【內房危機】旭輝及旭輝永升服務已履行復牌指引　明日復牌

「示範房企」之一的旭輝 （00884） 宣布，已達成復牌指引，包括就審計事宜、德勤收到的匿名電郵及指控交易進行適當獨立調查，刊發上市規定的所有未刊發財務業績及解決任何非標準意見，證明公司遵守上市規則第13.24條，以及告知市場所有重大資料，今早（9月27日）復牌。同時，旭輝永升服務亦於同日復牌。旭輝復牌股價開報0.385元，跌49.3%，旭輝永升服務 （1995） 復牌開報1.41元，低開近53.8%。

旭輝公布上半年業績，虧損89.7億元（人民幣，下同），去年同期為盈利7.3億元。期內，收入為313.2億元，按年仍升5.4%。截至6月底止，未償還借款約為1022.3億元，淨負債與股本比率為109.4%，負債資產比率為28.2%，流動比率為1.1倍。

另外，旭輝永升服務公布，就前核數師收到匿名電郵指控公司一事，早前成立的下屬委員會於周二（26日）已向董事會報告獨立審查的結果及意見，同時現任核數師預期不會對集團2022財報的審計意見提出保留意見。董事會認為，匿名信提及指控對公司的業務運營及財務狀況並無影響，亦毋須就該等指控採取任何補救措施。

ET財智Talk

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編輯：袁諾曦

 

旭輝永升服務（01995） 旭輝控股集團（00884） 旭輝 德勤 港股 核數師
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