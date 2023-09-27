（附詳情）市建局首置盤煥然懿居第三座即日起接受申請 78折後樓價408萬至964萬元

市建局旗下港人首次置業項目「煥然懿居第三座」260個單位，將於今天（周三；9月27日）起至2023年10月18日晚上7時，接受合資格人士提交申請。



「煥然懿居」是市建局配合政府房屋政策，以折扣市價出售單位的「首置」項目，滿足部份市民的首次置業需要。「煥然懿居 第三座」是市建局位於紅磡春田街/崇志街的重建項目，它將與早前落成的「煥然懿居」第一及第二座銜接，形成一個小社區。

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「煥然懿居 第三座」提供125個一房、108個兩房及27個三房共260個「首置」單位，實用面積由約303平方呎至600平方呎，並配備18個住宅車位及會所等設施。

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市建局早前聘請獨立測量師，評估單位的市價，並考慮了近期的樓市情況、第一和第二座「首置」單位當年的售價、申請人士的負擔能力，以及市建局的財務狀況，以「評估市價」的七八折（即折扣率為22%），釐定「煥然懿居 第三座」共260個「首置」單位的售價，有關的折扣率和售價已獲得政府批准。折扣後單位的售價介乎港幣408.2萬元至964.2元，實用面積折扣呎價介乎12,885元至16,499元。



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考慮到「首置」項目的入息及資產要求，一人申請者可選購可供出售的一房單位；家庭申請者可選購任何可供出售的一房至三房單位。「首置」單位的主要申請資格準則是由政府制定及審批，當中包括：



1.合資格申請人須於截止申請當日（即2023年10月18日）已年滿18歲並在香港居住滿7年，並且不受任何逗留條件限制（有關逗留期限的條件除外）；



2.申請人及名列於申請表內的家庭成員均從未在香港以任何形式，直接或間接擁有住宅物業，未曾亦並非正在享用任何政府或相關機構提供的房屋資助；該等家庭成員亦須為申請者的直系親屬，並於申請截止前已與申請者同住；

3.一人申請者總收入每月不少於31,001元及不超過40,300元；家庭申請者（申請者及所有名列於申請表內的家庭成員）的總收入每月不少於62,001元及不超過80,600元；



4.一人申請者總資產淨值不超過956,000元；家庭申請者（申請者及所有名列於申請表內家庭成員）的總資產淨值不超過1,911,000元。



5.另外，所有「首置」單位的轉讓、按揭、出租及抵押，均受到政府批地契約的條款約束。由單位首份轉讓契約日期起計的首五年內，「首置」單位業主不可轉讓或出租其單位。在首五年過後，「首置」單位業主須向市建局繳付補價，才可在公開市場轉讓或出租其單位。補價的計算方法是按業主補價時該住宅單位的十足市價，並根據買家在簽訂臨時買賣合約時的折扣率而計算差價。







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按證保險公司將為「煥然懿居 第三座」「首置」單位提供按揭保險，讓買家申請敍造最高至九成按揭的貸款。市建局指，「首置」單位的申請者在購買單位時，須注意其負擔能力，審慎考慮及管理當中的財務風險。個別申請者的按揭貸款安排，須以申請按揭當時的樓市情況、銀行及按證保險公司的估值及其審批情況而定[5]。

市建局已在長沙灣青山道233號市建局項目「映築」一樓，設置售樓處及示範單位，於申請期間開放予公眾人士參觀。售樓處及示範單位將於明日起（2023年9月27日）至10月18日，逢星期一至日上午10時至晚上7時開放，有興趣參觀人士可於今日（2023年9月26日）起，透過「煥然懿居 第三座」網站（www.eresidencet3.hk）內的線上預約系統，預約參觀示範單位，亦可於申請期間親臨現場輪候入場參觀。



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有興趣購買本項目的申請者，可於申請期內以下列其中一種指定方式遞交申請：

(一) 網上遞交

經「煥然懿居 第三座」網站遞交申請及即時以信用咭繳付申請費港幣270元正；或

(二) 郵寄或親身遞交

已填妥的申請表須連同申請費港幣270元正（以抬頭人為「市區重建局」之劃線支票或銀行本票支付），於2023年10月18日或之前（以郵戳日期為準）寄回香港郵政總局信箱9034號，信封面請註明「申請市區重建局港人首次置業項目」；或投入設於九龍長沙灣青山道233號映築一樓之申請表收集箱內。



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重要時間：

日期 程序 2023年9月至10月期間

接收及處理申請者填報的資料 11月底 進行電腦隨機排序，以定出所有申請者的優先次序號碼 12月中 開始陸續邀請申請者面見以詳細審核申請，並按優先次序邀請合資格申請者選購單位

2024年3月 揀樓程序展開，確實日期以市建局日後公布相關的「銷售安排」資料為準





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撰文：陳詠妍