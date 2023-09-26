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【恒大危機】恒大若無法交新的境外債重組計劃　主要債權人據報將加入清盤申請

股市 22:49 2023/09/26

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【恒大危機】恒大若無法交新的境外債重組計劃　主要債權人據報將加入清盤申請

中國恒大 （03333） 此前取消境外債務重組協議安排後，公布旗下恒大地產被立案調查，故無法滿足新票據發行資格，意味境外債重組計劃恐泡湯。據外電引述消息指，若果恒大在10月30日前無法提交新的債務重組計劃，恒大主要境外債權人團體計劃加入清盤申請。

報道指，該債權人團體持有恒大大部份境外債券，若團體決定加入，將為投資者向香港法院提交的清盤申請增加更大的分量。

恒大於上周五晚表示，因為銷售不如預期，暫停原定9月25日及26日舉行的境外債重組會議，及後恒大又於周日晚突然發新公告稱，旗下恒大地產正被立案調查，集團目前的情況無法滿足新票據的發行資格。

據悉，債權人團體對於恒大公布無法發行新票據感到意外，並正在尋求與恒大開會查詢更多資訊。債權人團體一直贊成為恒大債務找到重組方案，但上周末的公布降低了最終實現的希望。

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編輯：袁諾曦

港股 中國恒大（03333）
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