【夜經濟】星光夜市帶動K11 MUSEA上周人流按周升30% 商場再推三重驚喜禮遇

K11 集團響應夜經濟，除了有由上周五（9 月22 日）起一連四個星期的周五及周六晚上舉行的「星光夜市Night Market by The Sea」，K11 MUSEA 亦推出「三重驚喜禮遇」。

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「三重驚喜禮遇」是由即日起至10 月14 日，K11 MUSEA 逢周五及六延長營業至晚上11 時，期間下午5 時至晚上11 時（下稱活動期間），顧客凡消費滿500 港元，可享額外一小時泊車優惠，及換領價值500 港元之餐飲、消費及娛樂禮遇。活動期間每天首10 位消費滿10 萬港元之顧客，更可獲贈尊貴寓所K11 ARTUS 寓館一晚住宿。（入住日期須於2023 年10 月內之週五及週六晚上；K11 ARTUS 寓館擁有最終決定權。）

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另外，夜市由星光大道與K11 MUSEA 合辦，得到FTLife 富通保險﹑法國啤酒品牌Kronenbourg 1664﹑Concord Insurance﹑香港市集協會及油尖旺民政事務處支持。而活動開鑼首個星期，帶動K11 MUSEA 上周末晚的人流較前一周同時段升30%。而本星期踏入夜市第二周，適逢中秋及國慶長假期，預計夜市及K11 MUSEA 人流將繼續暢旺。

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