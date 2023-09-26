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【香港夜繽紛】星光夜市助K11 MUSEA上周末晚人流按周升30%　K11：料十一長假期人流繼續暢旺

股市 22:12 2023/09/26

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【香港夜繽紛】星光夜市助K11 MUSEA上周末晚人流按周升30%　K11：料十一長假期人流繼續暢旺

新世界發展  （00017）  旗下K11集團為響應推動夜經濟，由上周五（9月22日）起一連四個星期的周五及周六晚上，K11 MUSEA夥拍星光大道合辦「星光夜市 Night Market by The Sea」。K11集團指，「星光夜市」帶動 K11 MUSEA上周末晚人流較前一周同時段升30%。

K11集團表示，本星期踏入夜市第二周，適逢中秋及國慶長假期，預計夜市及 K11 MUSEA 人流將繼續暢旺。

除了「星光夜市」，K11 MUSEA亦推出「三重驚喜禮遇」，即日（26日）起至10月14日， K11 MUSEA 逢周五及六延長營業至晚上 11 時，期間下午5時至晚上11時，顧客凡消費滿500元，可享額外一小時泊車優惠，及換領價值500元的餐飲、消費及娛樂禮遇。活動期間每天首10位消費滿10萬元的顧客，更可獲贈尊貴寓所K11 ARTUS寓館一晚住宿。

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編輯：袁諾曦

K11 MUSEA 香港夜繽紛 夜經濟 經濟 新世界發展（00017）
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