【職場熱話】港男面試翌日便想打電話追結果 網民認為無謂 因樓主問錯問題

求職者在面試過後，難免令人焦急不安，因為想盡快知道結果。有網民在網上討論區發文，指自己從事資訊科技（IT）業，而昨日到一間公司面試時，表現自信並問了三個問題，但公司沒有即場通知是否錄取樓主，樓主便因收到另一間公司的錄取通知，急於想知昨日的面試結果，別問網民應否打電話去追問。網民意見不一，有人認為可以直接打電話問，不過也有人指出樓主面試時問的三條問題有不妥。另外，網民也提供了其他面試問題的建議。

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網民認為打電話更直接，指「直接打去問吧，不用想太多」、「有電話就直接打去問，正常都會答覆你，這又不是什麼秘密， 不過你才一天就問，很可能對方會告訴你未有結果中」、「打電話問吧，發電郵給他們，不一定有人回覆」，不過亦有網民指「打去問對結果無影響，因為是結果要等總部答覆 」、「這麼心急幹嘛，別人都應該還要見多幾個才能決定吧」、「別人有機會未見完所有求職者，面試官亦可能需要再想一段時間，下個星期才作決定。」

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也有網民認為「你適合的話，面試官在你見完工後馬上就會和人事部說要你，不知道你在催什麼，你以為催就會請你？還是你覺得人事部會忘了要處理你？不要自欺欺人。」亦有網民認為，「如果是面試當日之內，你都可以發一封感謝電郵給對方，表示『多謝公司給予面試的機會，而且自己很有興趣並自認能夠勝任，期待人地消息』這樣」、「我做個招募經理，收到這些電郵必定會加分。」 也有網民建議「既然有第二間錄取你，那你就先答應著，等到這間也說會聘請你，你再打電話去第二間公司放棄這個機會。」

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另外，有網民反問樓主所問的3個問題，是否預計了該公司不會聘請自己才會這樣問， 並解釋，「你第一題問題好像跟他說你不知道混合式伺服器有什麼好處，後面那兩題就完全是等於跟他說「你別想我會改善到你的東西，我只會跟總部規矩的」， 續指「其實不管你問什麼，問問題真的是一題起兩題止，你問三題的話面試官只會覺得你是傻子。」亦有曾經面試他人經驗的網民表示，「你的問題可以留著等他請了你再問，我選你是你也選擇我，我會想別人問關於工作內容的問題更多。」如其他網民亦表示，「你這樣問邊揭露了自己的短處，讓人看到你是一個不夠醒目的人」、「有些問題是不能亂問，就算問也要有技巧。你明顯不懂什麼地方不應問、要避。」

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有網民認為，樓主應該問關於公司架構的問題和生活化一點的問題，例如「對手是什麼人」、「公司未來有什麼策略」、「午膳時間多久」、「會否要加班」，如進取一點就可以問「勝任這個職位最重要的元素是甚麼。」樓主見狀回覆到道「我要重新發email給經理補答嗎？」有網民回覆這樣是的行為更尷尬，「自己問漏了也沒有辦法，打電話去補答更能令人記得你答錯東西。」

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