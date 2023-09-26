【職場熱話】港男新工月薪約2.5萬 上班4天即被解僱 網民：輕易解僱員工的公司都不是好東西

如果不幸被公司解僱，不少打工仔都會感到失落，更會質疑自己的工作能力。有網民在網上討論區發文，指自己剛到新公司工作不到4天就被解僱，原因是老闆覺得自己不夠積極，但樓主表示公司四天都沒有安排實際工作予自己，亦因太快被解僱而質疑自己是否太沒用，便詢問網民意見。有部分網民認為是公司有問題，也有網民認為這反而是好事，可以轉找更好的工作。

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不少網民都指公司是在耍樓主「間公司一定有問題，哪有公司像這樣，叫人上班又不說比別人知道做什麼」、「就算挺不積極也不會4日內炒，9成垃圾公司，不關樓主事」、「4日就知道？要麼你真的很過分，還是公司玩9你」、「一星期就炒，根本這間公司有問題」、「既然有先例就未必關你的事」，也有網民認為「像是找到朋友嚟做，隨便作個原因炒你。」但亦有網民反駁，「未必，有啲老闆是會讓你回幾天看看夾不和，特別是啲多互動的工作，只是i面試的那倆小時怎麼看到這麼多東西。」、「未必是想你四日都看影片，我念他估計你最多看半/大半天，自動波/給個小總結他。」

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亦有網民認為這樣反而是好事，「沒能入職可能是好事」、「解僱就下一間，沒什麼好『灰』的，可能轉新工你發揮得好好」、「早些不用幫他打工還可以不將這間公司寫在履歷表，不怕導致很大空窗期」、「這種公司做得愈久就是愈虧，有時間重新找更正常的更好。」

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有網民安慰樓主，「不管是不是真的像他這麼說的不夠積極，你不要因為這樣而打擊到自信，但如果自己也覺得是這樣的話，下次就積極點」、「這間不做便下間，沒有損失的，投放感情在公司才傻」、「『炒就炒』，好平常，最重要是賠足錢」、「這麼輕易就解僱員工的公司都不是好東西，不值得留戀」、「這種工當拿經驗就算了，做長了什麼都要你做，而且還會對你指指點點，甚至還誣衊你做不好。」

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另有同類經驗的網民分享 ，「我之前在一間時裝店工作，不夠兩星期便被解僱，我那時感覺自己很無能。然而，那間公司在一年多後便破產，所以樓主不要灰心，這間公司不是什麼好東西，很快就會『執笠』」，另一位網民亦指，「當年也有份工做了5日被人解僱，但那公司除了『皇親國戚』外，沒有人能做超過1個月，結果我找的下一份工作工資更高，又能學到更多東西，我到現在一樣生存得好好的，還在做份不失禮的工。」

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網民認為公司的規模亦有影響，「小公司是很沒制度的，你不用在意，重要的是拿回錢和下次找些大的公司做」、「中小企業不用上心，什麼奇怪東西都有，等你做多幾份工就會看開了」、「所以不要做小公司，工資少又要求每個員工做120%。」

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