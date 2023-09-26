【高息股】盈健末期息照派16仙　現價股息率12厘

高息股盈健醫療 （01419） 公布截至6月底止全年業績，收入10.02億元，按年減少10.7%，純利1.8億元，按年減少51.8%，毛利率由58.8%升至59.2%，派末期息16仙，按年減少47%，現價股息率仍達12厘。

盈健醫療收入分3部份，專科醫療服務收入1.15億元，按年升10.5%，牙科服務收入6726.6萬元，按年升6.4%，主要業務全科醫療服務8.19億元，按年跌14.2%，盈健指出，主要原因是2019冠狀病毒相關預防、檢測、疫苗接種及外展服務之需求減少。至於專科收入增加，因病人就診次數增加及每次就診的平均支出增加所致。

盈健指出，預計醫療服務行業及公私型合作的市場潛力將會有所增長，集團已分配更多資源投入於常規醫療、消費性醫療、保健及預防醫學上。

此外，由於疫情相關限制得以放寬以及中港邊境通關，盈健預期到訪旅客人數將增加，從而帶動旅客的需求上升。

盈健派末期息16仙，共派息6073萬元，對上一年共派出1.14億元，集團現金及現金等價物增至6.4億元，因病人用信用卡等付款，應收款項由4.2億回落至1億元，推高現金水平。至於上市集資所得淨額8480萬元，已悉數動用，包括用於擴展中港網絡等。

【高息股】盈健醫療發盈警 料財年少賺約50% 股價跌逾13%

記者：譚志偉