  • 29°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 22:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】造市案涉嫌股份成功納入指數　選股機制沒有問題嗎？

股市 19:52 2023/09/26

分享：

分享：

港股爆出嚴重造市案，證監會與廉署8月底拘捕懷疑市場操縱集團的1名骨幹成員，涉嫌的罪犯將兩家公司股價及成交量造高，以符合納入恒生綜合指數的要求，然後出售集團手上持有該兩家上市公司的股份，給指數追蹤基金來獲利。

對於懷疑罪犯以「茅招」推高兩家公司股價，以進入恒生綜合指數，恒指公司最新解畫，基制沒有問題，只要符合基制，目標股份過去12個月底的平均市值達標，且成交量符合要求，便可納入指數。

根據公開資料，其實搵到相關數據。恒指公司於8月18日公布截至6月30日的指數檢討結果，即選股日期由去年7月初至今年6月底。

友聯國際教育租賃 （01563） 在上述期間由3.74元最多升上19.62元，一度累升4.2倍，以發行股數計，市值由63億一度炒上約332億元，同期日均成交1868萬元，相比對前一年，日均成交僅568萬元。

至於馬可數字科技 （01942） 同期由1.75元最多升上91元，股價累升51倍，市值由11億元急升上589億元，日均成交868萬元，相比對上一年，日均成交僅為63萬元。

恒生綜合指數分為大型股、中型股及小型股，涵蓋港股市場總市值95%的股份，這麼一個超大型的指數，不過，由於港股成交量低，在2581隻港股之中，以今日數據來說，有1754隻股份成交不足100萬元，買一層樓也不夠的金額，佔比便達68%。

流通量不足，即一單大額成交，已足夠左右股價表現，例如佳兆業健康 （00876） 今日成交94萬元，升84.2%，收報0.035元，已是主板升幅最勁股份。

市場最大的爭拗，是納入指數的機制沒有問題嗎？其實歐美指數基金的選股機制亦是如此，但港股成交量低，以及集中買賣大型股，令股市的「價格發現」機制失效，股價容易發生被舞高弄低，可能才是最大問題。

記者： 譚志偉

開市追揸沽

欄名 : 即市財經分析

最新專欄文章 更多

【分析】債務上限已過關　為何美國政府仍要關門？
今日
【分析】債務上限已過關　為何美國政府仍要關門？
【分析】星光夜繽紛燒賣20蚊4粒　對港股有何啟示？
2023/09/24
【分析】星光夜繽紛燒賣20蚊4粒　對港股有何啟示？
【分析】美債息會愈來愈高？
2023/09/22
【分析】美債息會愈來愈高？
【分析】中移動股價為何逆市破頂？
2023/09/22
【分析】中移動股價為何逆市破頂？
【分析】恒生投資料港股未見底　最看好那兩類股份？
2023/09/19
【分析】恒生投資料港股未見底　最看好那兩類股份？
港股 個股分析 恒生綜合指數 恒生指數 馬可數字科技（01942） 友聯國際教育租賃（01563） 證監會
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【高息股】盈健末期息照派16仙　現價股息率12厘

下一篇文章

【恒指夜期+北水】北水吸資大縮至1.7億　買騰訊美團沽ETF　恒指夜期跌34點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款