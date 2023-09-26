【分析】造市案涉嫌股份成功納入指數　選股機制沒有問題嗎？

港股爆出嚴重造市案，證監會與廉署8月底拘捕懷疑市場操縱集團的1名骨幹成員，涉嫌的罪犯將兩家公司股價及成交量造高，以符合納入恒生綜合指數的要求，然後出售集團手上持有該兩家上市公司的股份，給指數追蹤基金來獲利。

對於懷疑罪犯以「茅招」推高兩家公司股價，以進入恒生綜合指數，恒指公司最新解畫，基制沒有問題，只要符合基制，目標股份過去12個月底的平均市值達標，且成交量符合要求，便可納入指數。

根據公開資料，其實搵到相關數據。恒指公司於8月18日公布截至6月30日的指數檢討結果，即選股日期由去年7月初至今年6月底。

友聯國際教育租賃 （01563） 在上述期間由3.74元最多升上19.62元，一度累升4.2倍，以發行股數計，市值由63億一度炒上約332億元，同期日均成交1868萬元，相比對前一年，日均成交僅568萬元。

至於馬可數字科技 （01942） 同期由1.75元最多升上91元，股價累升51倍，市值由11億元急升上589億元，日均成交868萬元，相比對上一年，日均成交僅為63萬元。

恒生綜合指數分為大型股、中型股及小型股，涵蓋港股市場總市值95%的股份，這麼一個超大型的指數，不過，由於港股成交量低，在2581隻港股之中，以今日數據來說，有1754隻股份成交不足100萬元，買一層樓也不夠的金額，佔比便達68%。

流通量不足，即一單大額成交，已足夠左右股價表現，例如佳兆業健康 （00876） 今日成交94萬元，升84.2%，收報0.035元，已是主板升幅最勁股份。

市場最大的爭拗，是納入指數的機制沒有問題嗎？其實歐美指數基金的選股機制亦是如此，但港股成交量低，以及集中買賣大型股，令股市的「價格發現」機制失效，股價容易發生被舞高弄低，可能才是最大問題。

記者： 譚志偉