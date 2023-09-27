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英女發文公審Pret A Manger 轟法式長麵包堂食價68蚊太貴

環球社會熱點 08:05 2023/09/27

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英國一名女子於社交平台X（前稱Twitter）發文，質疑連鎖英國咖啡連鎖店Pret A Manger於倫敦肯辛頓區的分店定價離譜，指一份法式長麵包的堂食價格為7.15英鎊（約68港元）太貴，比外賣價貴超過兩成。

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該款為Pret A Manger的車打芝士酸果法式長麵包，材料包括濃味車打芝士、酸果、烤番茄、紫洋蔥、散養雞蛋製成的蛋黃醬和水芹。

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女子加拉格爾（Sophie Gallagher）於X發文抱怨，指自己在某家Pret A Manger分店看到，這款法式長麵包要價7.15英鎊。

她指這間分店不在機場或主要交通樞紐，上述定價讓她感到崩潰。

據悉，她前往Pret A Manger分店位於肯辛頓商業街，因經營成本高昂，產品定價也較高。

以車打芝士酸果法式長麵包為例，普通顧客堂食價為7.15英鎊，Club Pret會員堂食價為5.72英鎊（約54港元）。普通顧客外賣價為5.95英鎊（約57港元），會員外賣價為5.72英鎊（約54港元）。

【英國經濟】伯明翰市議會削開支 支持財政恢復方案 【下一頁】

帖文獲得140萬次瀏覽、超過5,000個讚以及數百名網民轉發及回應。有網民認同加拉格爾的觀點，批評Pret A Manger目前定價過高，在該店購買一份三文治加一杯飲品就要花費起碼20英鎊。

有網民表明，自己寧願購買Tesco售價3.4英鎊（約32港元）的英式午餐組合（Meal Deal），或瑪莎百貨（Marks & Spencer）售價2英鎊（約19港元）的三文治。

但也有網民表示上述價格為連增值稅價格，認為Pret A Manger的定價固然較高，但消費者有權利選擇不買。

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責任編輯：鄭錦玲

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