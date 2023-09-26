【交通優惠】銀聯乘車碼拓展至港九小輪 同步推出乘船優惠

銀聯國際宣布，旗下移動支付服務於香港公共交通工具的覆蓋範圍首次拓展至渡輪，港九小輪由9月24日起開通雲閃付APP乘車碼服務。為了配合這一全新服務，銀聯還同步推出乘船優惠賞，憑雲閃付APP乘車碼搭乘港九小輪或本港其他公共交通工具，每程可獲1元乘車賞，於下次乘車/船時自動扣减車費。

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港九小輪旗下中環至榕樹灣、中環至索罟灣以及中環至坪洲三條航綫率先開通新服務，使用雲閃付APP內的乘車碼乘搭港九小輪時，乘客只需透過閘機新安裝的電子支付收費器，掃瞄APP內的乘車碼即可輕鬆繳付船資，費用將直接從已綁定的銀聯卡中扣除。乘客既無需費心為交通支付工具定期增值，同時乘船記錄也能清楚地顯示在月結單上。用於搭乘港九小輪的雲閃付APP乘車碼同樣可搭乘九巴、龍運、城巴和香港電車，未來還將有更多渡輪將接入服務，港鐵則另設專屬港鐵乘車碼，九巴、龍運、城巴和香港電車還同時支持銀聯感應式産品。

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除了本地的交通網絡，內地包括北京、上海以及大灣區等多個城市的地鐵及巴士亦已支援銀聯移動支付服務。銀聯卡持卡人和雲閃付APP用戶無需另行購買交通卡或下載其他App也可在內地輕鬆出行，只要一張銀聯卡便可走遍全國。此外，用戶於中國臺灣、日本、馬來西亞以及美國等國家和地區的公共交通工具也可使用銀聯移動支付服務，讓持卡人無論身在本地還是外游時，均可享受銀聯創新便捷的交通出行支付體驗。

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撰文：鄭日棱