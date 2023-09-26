【有相睇】新葵芳花園兩房失守500萬　年輕夫婦趁平租轉買

二手樓價繼續尋底，新葵芳花園兩房失守500萬元關口。中原地產許偉業表示，新葵芳花園D座低層3室，實用面積408平方呎，兩房間隔，今年3月放盤，其後連番減價，但未能易手。近期業主下定決心，調低叫價至508萬元，並表明若兩日內未能沽出單位，會轉賣為租，即吸引不少準買家，最終單位以498萬元易手，實用呎價約12,206元，是同類呎數單位近5年低價。

許偉業表示，買家為同區年輕夫婦，向來租樓，眼見樓價回落甚多，睇樓兩日，一口氣睇了同區的葵涌廣場，新葵芳花園及葵芳閣等屋苑，合共10多個單位，終鎖定上址。由於資金所限，並收到單位會租出，故帶票番睇，終以498萬元達成交易。

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資料顯示，原業主於2008年3月以179萬元購入上址，持貨15年，現帳面獲利319萬元，物業期內升值1.7倍。

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