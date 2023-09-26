  • 30°C
香港時間 : 2023926日 (週二) 19:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】新葵芳花園兩房失守500萬　年輕夫婦趁平租轉買

股樓投資 18:45 2023/09/26

分享：

分享：

二手樓價繼續尋底，新葵芳花園兩房失守500萬元關口。中原地產許偉業表示，新葵芳花園D座低層3室，實用面積408平方呎，兩房間隔，今年3月放盤，其後連番減價，但未能易手。近期業主下定決心，調低叫價至508萬元，並表明若兩日內未能沽出單位，會轉賣為租，即吸引不少準買家，最終單位以498萬元易手，實用呎價約12,206元，是同類呎數單位近5年低價。

許偉業表示，買家為同區年輕夫婦，向來租樓，眼見樓價回落甚多，睇樓兩日，一口氣睇了同區的葵涌廣場，新葵芳花園及葵芳閣等屋苑，合共10多個單位，終鎖定上址。由於資金所限，並收到單位會租出，故帶票番睇，終以498萬元達成交易。 

點擊圖片放大
+7
+6

資料顯示，原業主於2008年3月以179萬元購入上址，持貨15年，現帳面獲利319萬元，物業期內升值1.7倍。 

【Wealth封面故事】(有片)以立投資林少陽獨家專訪：中央頻密出招救市 基金提早部署攻守組合
https://inews.hket.com/article/3613876

以立投資林少陽獨家專訪90分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3615709

立即訂閱《iMoney》收看林少陽獨家專訪足本版: https://imoney.hket.com/im/subscription

同場加映【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

青姐話

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

新葵芳花園 葵涌 中原地產 私人屋苑 二手市場

下一篇文章

【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款