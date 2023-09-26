【網絡熱話】畢業生搵到$15,000已算合理？ 大學生做爛市 浪費4年在大學苦讀時間

一個大學畢茶生到底要搵幾多才叫合理呢? 有人認為在這種經濟環境下言，只要找到工作就已經心滿意足。亦有人認為大學生作為知識分子，理應有不錯的收入。近日有網民於香港討論區發文，發現許多畢業生卻甘願接受只得萬多元的工作，認為他們「做爛市」，浪費4年在大學苦讀的時間。對於畢業生「做爛市」，普遍網民都認為源於教育制度問題，學位普及化供，供過於求所致。

供過於求的就業市場

近年來，香港的就業市場競爭越來越激烈，特別是大學畢業生面臨著供過於求的情況。大量的畢業生湧入市場，而可供選擇的職位數量有限，這導致了畢業生就業壓力的增加。在這種情況下，許多畢業生為了能夠踏入職場，不得不接受低於期望的薪酬水平。

一些人認為，在畢業生供過於求的情況下，能夠找到一份$15,000的工作已經算是相當合理。他們認為，畢業生應該從基層開始，累積工作經驗，逐步提升自己的能力和價值。此外，他們認為，畢業生應該看重的是工作的發展潛力和學習機會，而不僅僅是短期的薪酬水平。另一方面有人認為$15,000的薪酬水平對於畢業生來說過低，他們指出，畢業生在大學期間付出了大量的時間、金錢和努力，應該能夠獲得一個相對合理的薪酬。他們認為，薪酬水平應該反映畢業生的專業知識和技能，並且應該能夠提供一個適當的生活水平。

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撰文：陳玉蓮