【GEM改革】港交所公布GEM上市改革諮詢文件　重推轉主板機制、最快2024年初生效

▲ 【GEM改革】港交所公布GEM上市改革諮詢文件 重推轉主板機制、取消季報匯報

GEM（前稱創業板）近年成交和集資活動銳減，港交所 （00388） 最新發布GEM上市改革建議的諮詢文件，主要建議包括恢復2018年改革所廢除的轉主板上市機制，讓合資格的GEM發行人轉往主板時毋須委任保薦人進行盡職審查、刊發達到招股章程標準的上市文件。另外，港交所建議取消GEM強制季度匯報規定。

港交所諮詢時間為期6星期，將於2023年11月6日結束，預計最快2024年初生效。

諮詢文件中，港交所建議擬利用「簡化機制」轉主板上市的GEM股份，必須達到以下要求：

符合主板上市的所有資格；

已刊發作為GEM發行人的三個完整財政年度的財務業績，期間擁有權和控制權不變以及主營業務未發生任何根本性變化；

滿足 每日成交金額測試 – 「簡化機制」下的轉板申請人在轉板申請前的250個交易日及直至股份在主板開始買賣為止（參照期），須有至少50%的交易日達到最低每日成交金額門檻，諮詢文件所列的門檻建議為5萬或10萬元

– 「簡化機制」下的轉板申請人在轉板申請前的250個交易日及直至股份在主板開始買賣為止（參照期），須有至少50%的交易日達到最低每日成交金額門檻，諮詢文件所列的門檻建議為5萬或10萬元 滿足 成交量加權平均市值測試 – 「簡化機制」下的轉板申請人在參照期的成交量加權平均市值須達到主板上市的最低市值規定，及

– 「簡化機制」下的轉板申請人在參照期的成交量加權平均市值須達到主板上市的最低市值規定，及 在轉板申請之前12個月及直至股份在主板開始買賣為止皆有良好合規紀錄。

港交所：殼股氾濫不再 行動需要與時俱進

港交所2018年上市改革時，因應創業板新股初上市階段爆炒亂象，推出一系列措施，包括提高GEM配售要求、取消新上市股份可轉主板安排，爆炒亂象雖然幾乎絕跡，但改革後GEM的新股宗數和成交量大減。

上一次香港有GEM新上市已是2021年，意味近兩年GEM都沒有新股發行。

港交所上市主管伍潔鏇表示，所有改革建議都需要與時俱進，目前市況與當年大不相同，當時有市場參與者利用GEM和主板間的轉板機制進行監管套利，一度導致市場中「殼股」的氾濫，但港交所與證監會推出措施如更嚴格除牌機制、反向收購規定，殼股活動大減，而最新提議引入新的轉板機制，並加入有關轉板前的流動性規定，不僅針對監管套利問題，而且可以提升符合條件的中小型企業轉至主板上市的效率。

建議引入新財務資格測試 供高研發投入公司使用

除了重推轉主板機制，港交所是次改革主要建議包括：

全新的財務資格測試：建議引入新的財務資格測試，採用此新測試的GEM上市申請人，除符合其他條件外，須確保其在上市前兩個財政年度的合計研發開支不少於3,000萬港元，而每個財政年度的研發開支佔同期總營運開支達15%或以上。

將GEM發行人的持續合規要求與主板一致：建議取消對GEM發行人強制季度財務匯報規定，並提議使GEM發行人聘用監察主任及合規顧問的持續責任與主板保持一致。

縮短控股股東IPO後禁售期：建議將GEM發行人控股股東IPO後禁售期從24個月縮短至12個月，同樣確保和主板相關要求保持一致。

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