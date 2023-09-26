傲玟重售後首錄撻定　兩房買家料被沒收約89萬訂金

原由高銀金融（00530）前主席潘蘇通私人持有、但已被接管的何文田傲玟，接管人近日重啟銷售，雖然成功以招標形式售出11伙，惟隨後就錄得重新發售後首宗撻訂個成交。

據成交紀錄冊顯示，項目的6座16樓C室，實用面積878平方呎，兩房間隔，原以1,786.73萬元售出，呎價20,350元，惟交易最新已列明為再未有進展。料買家被沒收5%成交價的訂金，涉約89萬元。

該盤於本月18日招標售出11伙，成交價1,668.2萬至3,163.5萬元。成交呎價1.9萬至2.22萬元。其中項目的2座9樓A室，為實用面積1,403平方呎的三房單位，最新成交價約2,777.94萬元，呎價1.98萬元。而單位對落一層的2座8樓A室，則於2019年11月以4,349.3萬元售出，反映高一層單位在3年多後大幅賣平近36%。

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁】

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